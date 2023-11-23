Польские перевозчики могут заблокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Количество заблокированных пунктов пропуска на польской границе может вырасти до пяти, протестующие могут заблокировать ПП "Нижанковичи-Мальховице".

Об этом сообщила Государственная таможенная служба в Telegram-канале, передает "Европейская правда".

"По неподтвержденной информации, есть намерения распространить блокаду также на пункт контроля "Нижанковичи-Мальховице". Там электронная очередь из грузовых автомобилей на выезд из Украины выросла с 1,3 тыс. до 2 тыс. автомобилей", – говорится в сообщении.

Лидер польских перевозчиков, которые блокируют границу, Рафал Меклер из ультраправого Национального движения обнародовал карту, на которой обозначил крестами места на границе и отметил "окна", которые еще открыты для выезда из Украины.

"Есть запас для эскалации", – написал Меклер.

Незаблокированными на польской границе остаются два пункта пропуска, которые открыты для пустых грузовиков: "Нижанковичи-Мальховице" и "Устилуг-Зосин".

По словам Меклера, протестующие настаивают на возвращении к системе выдачи разрешений украинским грузоперевозчикам в Евросоюзе, которая не будет распространяться на гуманитарную и военную помощь, а также создании отдельных коридоров и "живой" очереди на выезд пустых автомобилей с номерами ЕС на пунктах пропуска.

"Получаем это на бумаге и в тот же момент уходим с границы. Мяч на стороне Украины", – написал Меклер.

Как сообщалось, польские перевозчики, которые с 6 ноября блокируют три КПП на границе с Украиной для грузовиков, в четверг начали блокаду еще одного пункта пропуска – "Медика-Шегини". Их блокада может продлиться до 3 января.

Накануне организатор акции по блокированию пунктов пропуска на границе с Украиной Рафал Меклер, председатель люблинской ячейки ультраправой партии "Конфедерация", объявил о намерении продлить протест на месяц – до 1 февраля 2024 года.

Верховная Рада 22 ноября обратилась к новым Сейму и Сенату Польши с предложением о разблокировании границы для перевозчиков.

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