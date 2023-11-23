Польские перевозчики заблокировали четвертый КПП на границе с Украиной

Польские перевозчики, которые с 6 ноября блокируют три КПП на границе с Украиной для грузовиков, в четверг начали блокаду еще одного пункта пропуска – "Медика-Шегини".

Об этом сообщила ГПСУ, пишет "Европейская правда".

"По имеющейся информации, которую предоставляли польские пограничники, сегодня около 10:30 на территории Польши, на дороге перед пунктом пропуска "Медика" (Республика Польша), смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", началось блокирование движения грузовых транспортных средств", – говорится в сообщении ГПСУ.

В связи с этим осложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд.

Как ранее информировали польские пограничники, блокировка движения может продолжаться с 23 по 26 ноября.

На этом направлении сейчас на въезд в Украину на территории Польши ожидают около 1400 грузовиков.

В то же время организаторы таких действий на территории Польши не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта, заявили в ГПСУ.

Сейчас пограничники Украины принимают меры по отслеживанию ситуации, уточнению взаимодействия с польскими коллегами о порядке дальнейшего пропуска грузового автотранспорта и категории грузов, которые будут пропускать через границу.

С 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта в пунктах пропуска "Краковец – Корчева", "Рава-Русская – Гребенное" и "Ягодин – Дорогуск". В связи с чем, по состоянию на утро четверга, на этих направлениях со стороны сопредельной стороны на въезд в Украину ожидают 2600 грузовиков.

Накануне организатор акции по блокированию пунктов пропуска на границе с Украиной Рафал Меклер, председатель люблинской ячейки ультраправой партии "Конфедерация", объявил о намерении продлить протест на месяц – до 1 февраля 2024 года.

Накануне Верховная Рада обратилась к новым Сейму и Сенату Польши с предложением о разблокировании границы для перевозчиков.

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