Как Украина сможет обойти вето Орбана на саммите ЕС

Новости из Нидерландов, где сенсационно победила ультраправая "Партия Свободы", принципиально меняют политические расклады в Европе. И хотя новое правительство в Гааге появится не сейчас, а лишь через несколько месяцев, это все равно усиливает премьера Венгрии Виктора Орбана во время саммита ЕС в середине декабря.

А также – делает сложнее преодоление орбановского ультиматума.

На днях лидер Венгрии написал письмо президенту Европейского совета, в котором выставил Евросоюзу жесткие, заранее невыполнимые требования для дальнейших голосований в поддержку Украины.

"Европейская правда" располагает копией этого документа.

О том, что требует Орбан и почему это еще не означает гарантированной катастрофы – в обстоятельной статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Виктор Орбан поднимает ставки: что стоит за венгерским ультиматумом о будущем Украины.

Ровно неделю назад, 16 ноября, премьер-министр Венгрии написал письмо двум адресатам – президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и испанскому председательству в Совете ЕС.

В этой заметке, занявшей две страницы, Виктор Орбан призвал проанализировать, оценить эффективность, а после этого пересмотреть всю европейскую политику в отношении Украины. А до того, как следует из контекста письма, он будет блокировать принятие любого нового решения по поддержке Украины или ее сближения с ЕС.

Меньше чем через неделю после отправки письмо попало в СМИ.

"ЕвроПравда" уже сообщала о главных требованиях Орбана и реакции европейских СМИ на них.

Фактом является то, что Венгрия сейчас в точности повторяет свои же действия пять лет назад, в июне-июле 2018 года.

Тогда, за три недели до брюссельской встречи лидеров НАТО, глава венгерского МИД Петер Сийярто написал официальное письмо в штаб-квартиру Альянса, где поставил ультиматум, который невозможно было выполнить. Подробнее об этом читайте в полной версии статьи.

Но накануне встречи лидеров Будапешт неожиданно смягчил позицию.

Что было за тем кульбитом и что заставило (или кто заставил) Будапешт уступить – доподлинно неизвестно.

Но примечательно, что письмо Орбана 2023 года к лидерам Евросоюза также оставляет для него возможность резко изменить позицию.

На этот раз коротко аргументы Орбана можно пересказать так: мол, вы же видите, Украина не побеждает Россию – поэтому Евросоюзу надо исходить из реалий и отказаться от усиления поддержки Киева.

В завершение своего письма к коллегам в ЕС Орбан перешел к главному – он намекнул, что будет голосовать против нескольких категорий решений следующего саммита ЕС: относительно гарантий безопасности; относительно дополнительной финансовой поддержки Украины; о дальнейшем усилении режима санкций; относительно "будущего процесса расширения ЕС".

"Европейский совет не в состоянии принимать эти ключевые решения... если не будет найден консенсус относительно нашей будущей стратегии в отношении Украины", – пояснил он.

Именно эти формулировки и европейские СМИ, и государства ЕС единодушно восприняли как ультиматум Орбана. Однако привлекает внимание то, что письмо не содержит его обещания ветировать эти решения. Более размытые формулировки выбраны не случайно – они дают венгерскому лидеру возможность выбрать любой вариант.

Конечно, имеющаяся вероятность того, что венгры откажутся от своих требований, не является гарантированной, и твердо рассчитывать на этот вариант не стоит. Ситуация сложная, это надо осознавать – но в то же время надо сделать все возможное, чтобы использовать этот шанс.

Шарль Мишель, когда был в Киеве на этой неделе, заверил украинскую сторону, что сделает все возможное, чтобы сформировать единый фронт, который будет оппонировать Орбану. Причем конкретно этот процесс будет происходить без Украины; он уже начался.

Первый инструмент, который есть у ЕС – финансовый.

Орбану нужны европейские деньги, выделение которых до сих пор под вопросом.

Одновременно темой внутриевропейской дискуссии будет то, выполнила ли Украина критерии для начала переговоров, и здесь уже простор для работы Киева.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Виктор Орбан поднимает ставки: что стоит за венгерским ультиматумом о будущем Украины.