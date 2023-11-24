Канада передаст Украине более 11 тысяч штурмовых винтовок
Пятница, 24 ноября 2023, 17:56
Канада передаст Украине более 11 тысяч штурмовых винтовок и патроны к ним.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер Канады Джастин Трюдо на совместном брифинге с топ-чиновниками ЕС.
Трюдо отметил, что российская агрессия против Украины продолжается и Украина и в дальнейшем нуждается в поддержке, чтобы обороняться.
"Сегодня я объявляю, что Канада передает Украине более 11 тысяч штурмовых винтовок и более 9 млн патронов", – заявил Джастин Трюдо.
Также на этой неделе все провинции Канады признали Голодомор актом геноцида.
Ранее в правительстве Канады начали проверку относительно возможной продажи своей системы противодействия дронам в Россию.
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