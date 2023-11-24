Канада передаст Украине более 11 тысяч штурмовых винтовок и патроны к ним.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер Канады Джастин Трюдо на совместном брифинге с топ-чиновниками ЕС.

Трюдо отметил, что российская агрессия против Украины продолжается и Украина и в дальнейшем нуждается в поддержке, чтобы обороняться.

"Сегодня я объявляю, что Канада передает Украине более 11 тысяч штурмовых винтовок и более 9 млн патронов", – заявил Джастин Трюдо.

Также на этой неделе все провинции Канады признали Голодомор актом геноцида.

Ранее в правительстве Канады начали проверку относительно возможной продажи своей системы противодействия дронам в Россию.