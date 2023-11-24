Польские ультраправые не пойдут в коалицию с ПиС

Ультраправая польская партия "Конфедерация" после переговоров заявила, что не пойдет в коалицию к партии "Право и Справедливость" для формирования нового правительства.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Переговоры формального победителя выборов с "Конфедерацией" проходили днем в пятницу. После них, как и ожидалось, сопредседатель партии Кшиштоф Босак заявил, что они не готовы на коалицию, критически оценивают работу правительства Матеуша Моравецкого во время предыдущей каденции и имеют принципиально другое видение.

Перед этим от переговоров о коалиции отказались лидеры всех других партий, приглашенных Моравецким для переговоров о формировании правительства – "Левицы", а также "Польши 2050" и Польской крестьянской партии, которые зашли в парламент как блок "Третий путь".

Оппозиционные партии уже объявили о создании коалиции и представили ее программу.

Большинство поляков считают главу "Гражданской платформы" Дональда Туска лучшим кандидатом на формирование нового правительства страны.

Подробно на эту тему – в видеоблоге ЕвроПравды, а также в статье Туск и его команда: как оппозиция договаривается о новом правительстве Польши.