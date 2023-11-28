Суд ЕС подтвердил законность запрета госслужащим носить религиозные символы на работе

Суд ЕС постановил, что официальные учреждения имеют право запрещать своим работникам открыто носить религиозные символы, чтобы поддерживать "нейтральную административную среду".

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Дело началось с жалобы женщины из муниципалитета Анс в Бельгии в бельгийский суд, возмущенной тем, что ей запретили носить хиджаб на работе. После того случая город запретил всем работникам официальных учреждений носить символику, указывающую на их идейные или религиозные убеждения.

Суд в Льеже обратился с запросом в Суд ЕС относительно того, можно ли это правило считать дискриминационным.

Суд определил, что запрет ношения символов религиозных или философских убеждений не является дискриминацией, если применяется как "общая и неизбирательная мера", одинаковая для всех сотрудников.

Суд решил, что это правило можно считать "объективно оправданным легитимными целями", но при этом и противоположная политика, с разрешением всем желающим носить религиозную символику, также была бы правомерной.

"Каждая страна-член и любой межгосударственный орган в рамках своих компетенций имеет свободу определять, насколько хочет обеспечивать нейтральность публичной службы, в зависимости от собственных обстоятельств", – отметили в коммюнике суда, добавив, что эти меры должны ограничиваться "тем, что необходимо", и эту пропорциональность должны проверять национальные суды.

Напомним, во Франции перед началом этого учебного года запретили в школах мусульманские платья-абая, закрывающие все тело.

В Швейцарии парламент запретил носить паранджу через два года после того, как 51% населения поддержал эту меру на общенациональном голосовании.