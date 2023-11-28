ЕС выделит дополнительные средства на обучение украинских военных

Совет ЕС принял решение о выделении дополнительных средств на обучение украинских военных в рамках тренировочной миссии Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Финансирование возрастет на 194 млн евро до общей суммы 255 млн евро. Средства выделяют через Европейский фонд мира.

"Цель сегодняшнего решения – продолжить поддерживать развитие возможностей Вооруженных сил Украины миссией EUMAM, основываясь на потребностях Украины и принимая во внимание растущие масштабы и сложность программы обучения", – отметили в коммюнике Совета ЕС.

За время работы тренировочной миссии ЕС (с октября 2022 года) обучение прошли более 34 тысяч украинских военных.

С августа 2023 года украинская сторона попросила расширить миссию не только на военнослужащих, но и на отдельные подразделения Нацгвардии, Нацполиции, ГПСУ и Службы безопасности Украины.

Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что миссия "перевыполняет план", поскольку подготовить 30 тысяч военных планировали до конца 2023 года.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский призвал интегрировать обучение на истребителях F-16 в тренировочную миссию ЕС EUMAM.