Почему Шотландия хочет порвать с Великобританией в пользу ЕС

В Шотландии снова заговорили о независимости! А вместе с тем – и о возвращении в Европейский Союз.

Правительство страны обнародовало отчет "Независимая Шотландия в ЕС", который является частью серии публикаций "Строим лучшую Шотландию".

О том, почему шотландское правительство борется за независимость и вступление в Евросоюз, – в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Возвращение в Европу: в Шотландии снова заговорили о независимости и вступлении в ЕС.

Состоит отчет из четырех частей: первая – о положении членов Евросоюза и Соединенного Королевства; вторая – об отношениях Шотландии с Евросоюзом после выхода из него Британии; а последние две – о том, что членство Шотландии в ЕС принесет обеим сторонам.

Первая часть является некой сравнительной характеристикой Европейского Союза и Соединенного Королевства и дает ответ на вопрос: какой союз лучше? Ответ можно догадаться сразу.

Один из ключевых аргументов шотландских националистов достаточно прост. Если ЕС – это союз суверенных государств, которые решают подавляющее количество вопросов большинством или консенсусом, то Соединенное Королевство – "улица с односторонним движением", где Вестминстер может фактически блокировать любые решения шотландского парламента, даже одобренные монархом.

После Brexit (выход Великобритании из ЕС) Шотландия потеряла доступ к рынку, в семь раз большему, чем британский, и лишилась ряда преимуществ участия в программах ЕС – например, научных обменов Erasmus+ и исследовательских Horizon Europe, не говоря уже об усложненных торговле и межчеловеческих контактах.

Собственно, июньский отчет Счетной палаты Шотландии даже содержит конкретную оценку этих убытков – три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно.

Если с обидами на Лондон все понятно, в отчете "Независимая Шотландия в ЕС" страна также сравнивается с нынешними членами Евросоюза. И, оказывается, она бы вполне органично вписалась в нынешний "европейский клуб", потому что почти половина его членов (12 из 27) имеют население меньше или где-то такое же, как у Шотландии.

В отчете даже посчитали, что гипотетических шотландских евродепутатов может быть где-то 14 – столько же, сколько у Дании, Финляндии и Словакии.

Отдельная секция отчета посвящена тому, как от европейской интеграции выиграла Ирландия, бывшая страна в составе Британской империи. А именно: диверсифицировала торговлю, избавилась от чрезмерной зависимости от британского рынка, который ее замедлял, даже показывает положительную динамику роста населения.

Как же авторы отчета "Независимая Шотландия в ЕС" видят теоретический процесс евроинтеграции своей страны? Очень просто: сперва – независимость, затем – скорейшая подача заявки на членство в Евросоюз, далее – обычный процесс вступления, который "основывается на заслугах".

При этом отчет подчеркивает, что Шотландия уже почти полвека была в составе ЕС (как часть Соединенного Королевства), поэтому ожидает, что процесс переговоров с Евросоюзом и приближение собственного законодательства к европейскому праву будет максимально быстрым.

Конечно же, отчет о "независимой Шотландии в Европейском Союзе" прямо не упоминает "слона в комнате". А именно – как Эдинбург, собственно, хочет добиться независимости от Соединенного Королевства?

Любой референдум о независимости требует согласия Вестминстера – которого тот, по крайней мере в ближайшем будущем, не даст. Попытку Шотландии организовать такой референдум самостоятельно в прошлом году заблокировал Верховный суд Британии.

Шотландская национальная партия в лице Николы Стерджен говорила, что они попытаются обойти это ограничение очень простым способом: на следующих всеобщих выборах будут оценивать голоса за себя как голоса в поддержку независимости.

Но и с этим теперь могут быть проблемы. Финансовый скандал в партии, к которому оказалась причастна экс-лидер, пошатнул ее позиции. Новому первому министру Юсафу их пока не удалось восстановить.

В конце концов, представляется очень вероятным, что на следующих всеобщих выборах в Шотландии победит Лейбористская партия.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Возвращение в Европу: в Шотландии снова заговорили о независимости и вступлении в ЕС.