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Шотландія заявила, що через Brexit недоотримує 3,5 млрд євро щороку

П'ятниця, 23 червня 2023, 23:03

Уряд Шотландії у п’ятницю з нагоди сьомої річниці виходу Сполученого Королівства з ЄС опублікував доповідь про економічні наслідки такого кроку, заявивши про відчутні втрати доходів.

Звіт опублікований на сайті шотландського уряду, повідомляє "Європейська правда".

Дані шотландської Рахункової палати свідчать, що через Brexit у довгостроковій перспективі ВВП Великої Британії знизиться на 4% через Brexit, що для Шотландії означає щорічні збитки в розмірі трьох мільярдів фунтів стерлінгів (3,5 мільярда євро).

Серед інших економічних наслідків – зростання цін на продукти харчування, яке досягло 45-річного максимуму і приблизно третина якого зумовлена Brexit.

44% шотландських підприємств назвали Brexit головною причиною труднощів у торгівлі за кордоном, а 45% туристичних компаній у гірській місцевості та на островах Шотландії повідомили про нестачу персоналу, що виникла внаслідок втрати свободи пересування.

Лише 18% британців, що голосували за вихід з ЄС, вважають Brexit успіхом

Единбург нарікає, що шотландська економіка, особливо залежна від туризму, значно постраждала від втрати свободи пересування та нових правил Великої Британії щодо економічної міграції.

Як відомо, у 2016 році 62% проголосували за те, щоб залишитися в ЄС, що є найвищим показником по всій Великій Британії за межами Лондона.

Після Brexit права Шотландська національна партія, яка нині є партією влади в країні, розпочала – хай і досі невдалу – кампанію за здобуття незалежності, стверджуючи, що це дозволить їй повернутись до Євросоюзу.

Зазначимо, що й серед решти британців через сім років після референдуму частка тих, хто хоче знову приєднатися до ЄС, зросла до найвищого рівня з 2016 року.

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