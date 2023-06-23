Шотландія заявила, що через Brexit недоотримує 3,5 млрд євро щороку

Уряд Шотландії у п’ятницю з нагоди сьомої річниці виходу Сполученого Королівства з ЄС опублікував доповідь про економічні наслідки такого кроку, заявивши про відчутні втрати доходів.

Звіт опублікований на сайті шотландського уряду, повідомляє "Європейська правда".

Дані шотландської Рахункової палати свідчать, що через Brexit у довгостроковій перспективі ВВП Великої Британії знизиться на 4% через Brexit, що для Шотландії означає щорічні збитки в розмірі трьох мільярдів фунтів стерлінгів (3,5 мільярда євро).

Серед інших економічних наслідків – зростання цін на продукти харчування, яке досягло 45-річного максимуму і приблизно третина якого зумовлена Brexit.

44% шотландських підприємств назвали Brexit головною причиною труднощів у торгівлі за кордоном, а 45% туристичних компаній у гірській місцевості та на островах Шотландії повідомили про нестачу персоналу, що виникла внаслідок втрати свободи пересування.

Единбург нарікає, що шотландська економіка, особливо залежна від туризму, значно постраждала від втрати свободи пересування та нових правил Великої Британії щодо економічної міграції.

Як відомо, у 2016 році 62% проголосували за те, щоб залишитися в ЄС, що є найвищим показником по всій Великій Британії за межами Лондона.

Після Brexit права Шотландська національна партія, яка нині є партією влади в країні, розпочала – хай і досі невдалу – кампанію за здобуття незалежності, стверджуючи, що це дозволить їй повернутись до Євросоюзу.

Зазначимо, що й серед решти британців через сім років після референдуму частка тих, хто хоче знову приєднатися до ЄС, зросла до найвищого рівня з 2016 року.