Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что получил подтверждение от коллег из государств НАТО о готовности к объединению их оборонно-промышленных комплексов, что также предусматривает и интеграцию украинского ОПК.

Об этом он заявил журналистам в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Кулеба считает очень успешными переговоры в штаб-квартире НАТО, поскольку получил от партнеров заверения в поддержке ОПК. "Мы договорились разработать новые проекты НАТО для увеличения производственных мощностей украинского ОПК и для лечения украинских раненых", – сообщил, в частности, он.

Впрочем, главным достижением, по его словам, стала договоренность, "не положенная на бумагу, но которая проговорена очень четко" – о глубокой реформе функционирования западного оборонно-промышленного комплекса.

"Ни одна страна сама по себе не способна удовлетворить потребность Украины или даже собственного государства в оружии и снарядах. Чтобы решить эту проблему, надо, чтобы страны НАТО и ЕС начали говорить о своем совместном ОПК как о едином целостном комплексе", – рассказал он.

По словам Дмитрия Кулебы, этот вопрос Киев поднимал длительное время, и сейчас он увидел у коллег понимание проблематики.

Воплощение этой реформы, по его словам, "интегрирует украинский ОПК в комплекс НАТО", а также поможет улучшить снабжение ВСУ.

"Невозможно решить проблему увеличения мощностей нашей оборонки без переосмысления западного ОПК как единого комплекса", – убежден министр.

Как сообщала "Европейская правда", на встрече министров НАТО также опровергли заявления, что руководство ВСУ не имеет плана войны.

Между тем генеральный секретарь НАТО рассказал, как F-16 изменят ситуацию на поле боя.