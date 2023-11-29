В НАТО отрицают заявления, что у украинского военного руководства нет плана войны

Заявления и предположения, которые звучат в Украине о том, что руководство ВСУ не имеет плана достижения военных целей – некорректны, настаивают в Североатлантическом альянсе.

Об этом заявил военный – высокопоставленный чиновник Альянса на брифинге в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Генерал Альянса, который общался на условиях анонимности, отметил, что партнеры Украины не навязывают ВСУ конкретного подхода в ведении войны, поскольку считают, что ВСУ эффективнее определяют планирование самостоятельно, а задача союзников – поддерживать Украину, предоставляя необходимое вооружение.

При этом представитель Альянса опроверг предположения, которые звучат от отдельных политиков в Украине, что "у Залужного нет плана".

"То, как генерал Залужный описал ситуацию – является точным. Но в то же время, когда президент Зеленский говорит, что продвижение не является достаточно быстрым – это также правда. Но в то же время Залужный не утверждал, что у него нет плана. Потому что у него есть план! Но воплощение этого плана – чрезвычайно сложная задача, даже с той поддержкой, которую Запад предоставляет Украине", – пояснил он.

Также в Альянсе подчеркивают важность отдельных успешных операций ВСУ.

"То, что им удалось достичь такого на Черном море, доказывает, что Украина чрезвычайно успешна и у нее есть план для достижения успеха", – пояснил генерал НАТО.

Как сообщалось, на встрече в Брюсселе Кулеба отверг идеи относительно компромисса с РФ.

Читайте также о главных результатах встречи в Брюсселе в статье: "В НАТО без Венгрии: главное о плане реформ Украины, согласованном с Альянсом".