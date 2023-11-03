США разоблачили женщину-"кошелька" российских элит

Соединенные Штаты в пятницу ввели санкции против гражданки России Екатерины Ждановой, которая помогала российской элите в отмывании и переводе сотен миллионов долларов с помощью виртуальной валюты в обход ограничений.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявило Министерство финансов США.

По данным американского Минфина, Жданова помогала российским элитам осуществлять финансовые операции после масштабных санкций против финансовой системы РФ, введенных после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Для осуществления операций с крупными суммами средств она пользуется виртуальной валютой, в частности криптовалютными биржами; наличными, которые труднее отследить; организациями по отмыванию средств; а также "традиционными бизнесами", которые позволяют России сохранять доступ к глобальной финансовой системе.

В качестве примера, в марте 2022-го Жданова помогла "российскому клиенту" скрыть источник своего состояния, чтобы перевести более 2,3 миллиона долларов США в Западную Европу через мошеннически открытый инвестиционный счет и покупку недвижимости.

Минфин США также указывает, что россиянка помогла одному из олигархов перевести более 100 миллионов долларов в Объединенные Арабские Эмираты и способствовала получению налогового резидентства в этой стране.

Американская сторона зафиксировала и участие Ждановой в финансовом вымогательстве со стороны российской группировки Ryuk. В 2021-м она отмыла более 2,3 миллиона долларов от платежей вероятных жертв злоумышленников.

В ведомстве не указали, где именно находится Екатерина Жданова.

Напомним, накануне Министерство финансов США объявило о масштабном пакете санкций против 130 физических и юридических лиц, которые способствуют уклонению России от экономических ограничений и помогают ей поставлять технологии для военного производства.