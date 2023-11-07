В Польше отменили концерты группы из Украины, чей солист обругал польский язык
Польская концертная компания Winiary Bookings объявила об отмене концертов украинской группы "Пошлая Молли", чей солист Кирилл "Бледный" Тимошенко накануне записал ролик, где обругал польский язык и предложил полякам "вступить в Российскую империю".
Об этом Winiary Bookings сообщили в Facebook, пишет "Европейская правда".
В сообщении сказано об отмене всех пяти концертов "Пошлой Молли" в Гданьске, Познани, Кракове, Вроцлаве и Варшаве до конца года "в связи с комментариями вокалиста группы в сети".
Накануне польские СМИ обратили внимание на видео 26-летнего Тимошенко, где он выразил презрение к польскому языку.
"Знаете, что меня раздражает в Польше? Меня раздражает польский язык. Я не понимаю, почему мы должны разговаривать на этом у**анском языке, когда есть русский. Не понимаю. Серьезно. Ребята, выучите, б**дь, русский и разговаривайте на нормальном, б**дь, языке", – сказал он.
Kirył Bledny, rosyjskojęzyczny Ukrainiec, który mówi że "język Polski doprowadza go szału a Polacy muszą nauczyć się „normalnego" języka, rosyjskiego" będzie miał w Polsce koncert. Zajebiście, prawda?— Bartłomiej Wypartowicz 🇵🇱 (@WypartowiczBa) November 6, 2023
Gość mówi też, że Polska powinna wystąpić do "imperium rosyjskiego". pic.twitter.com/8bivDJ3liO
Он добавил, что Польша должна присоединиться к "российской империи", как "раньше".
Видео Тимошенко вызвало резонанс в польских соцсетях, пользователи которых требовали отменить выступления "Пошлой Молли" из-за неуважения к стране и ее языку. Сам исполнитель после этого пытался объяснить, что пошутил.
Украинская русскоязычная панк-рок-группа "Пошлая Молли" возникла в 2016 году и стала популярной благодаря соцсетям, в частности запрещенному в Украине "ВКонтакте". До полномасштабного вторжения она гастролировала и в России, после этого прекратила это делать и в прошлом году ездила по европейским городам с туром Save Ukraine.