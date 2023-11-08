Путинский олигарх проиграл в Суде ЕС дело, в котором оспаривал санкции

Общий суд ЕС подтвердил, что средства Дмитрия Мазепина, российского миллиардера, владельца компании по производству минеральных удобрений, должны оставаться замороженными.

Об этом сообщает "Европейская правда", которая ознакомилась с решением суда.

Дмитрий Мазепин – владелец и генеральный директор компании "Уралхим", российского производителя широкого спектра химической продукции. Компания является крупнейшим производителем аммиачной селитры в России, а также вторым по величине производителем аммиака и азотных удобрений.

В феврале 2022 года, после начала российской агрессии против Украины, Мазепин и 36 других бизнесменов приняли участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и другими членами российского правительства. Они обсудили последствия курса действий, последовавшего за западными санкциями против России. Для Европейского Союза тот факт, что Мазепина пригласили на эту встречу, а также другие доказательства в его деле, свидетельствуют о том, что он является членом ближайшего окружения Путина, ведущим бизнесменом и что он поддерживает или реализует политику, которая угрожает Украине.

Совет ЕС решил наложить на него следующие санкции: все его средства и экономические ресурсы в пределах Союза заморожены, ему запрещен въезд на территорию государств-членов или транзитный проезд через нее.

"Господин Мазепин обжаловал решение Совета в Общем суде. Однако Общий суд отклонил аргументы, выдвинутые господином Мазепиным", – заявили в суде.

Суд отмечает, что Совет ЕС предоставил надлежащее обоснование своего решения о санкциях.

"Совет привел ряд достаточно конкретных, точных и последовательных доказательств, способных продемонстрировать, что господин Мазепин – ведущий бизнесмен, вовлеченный в сектор, который обеспечивает значительный источник доходов для российского правительства. Следовательно, санкции, наложенные на господина Мазепина, увеличивают стоимость действий России в Украине. Таким образом, они являются ответом на стремление Совета ЕС оказать давление на российские власти с целью прекращения ее действий и политики, дестабилизирующих Украину", – утверждают в Суде ЕС.

Следует отметить, что фамилия Мазепина упоминалась в публикации агентства Bloomberg летом прошлого года – ЕС якобы рассматривал возможность отмены санкций против него и еще ряда россиян из-за слабых оснований наложения ограничений.

Напомним, накануне в Финляндии арестовали недвижимость российского бизнесмена Бориса Алешина, который является фигурантом санкционного списка ЕС и связан с российской оборонной промышленностью.