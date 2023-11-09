Остановит ли решение Еврокомиссии разворот Грузии в сторону РФ

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС. Это решение одинаково положительно восприняли все ведущие партии страны. Ведь в Грузии общественная поддержка вступления в ЕС достигает 89%.

А вот дальше оценки власти и оппозиции разошлись.

О том, как это решение Еврокомиссии повлияет на политику Грузии и сможет ли оно остановить разворот страны в сторону РФ читайте в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Кандидатский статус авансом: как ЕС пытается спасти Грузию от разворота к России.

"Этого (рекомендации предоставить кандидатский статус. – Ред.) не было бы, не произошло бы, если бы Бидзина Иванишвили не совершил тот исторический перелом вместе со своей командой, "Грузинской мечтой", которая продолжает это великое грузинское национальное дело", – так отреагировал на новости из Брюсселя премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Для тех, кто следит за грузинской политикой, это заявление выглядит более чем противоречивым.

Правящая партия "Грузинская мечта" и ее основатель Бидзина Иванишвили (который остается де-факто самым влиятельным человеком страны) за последний год сделали очень много, чтобы Тбилиси этот статус получить не удалось.

Неслучайно, утверждая об уверенности "на сто процентов" в получении кандидатского статуса, грузинские власти одновременно готовились к противоположному сценарию. Еще с сентября было объявлено о раскрытых планах оппозиции готовить в Тбилиси массовые протесты "по сценарию Майдана", старт которым должен был дать отказ в получении кандидатского статуса.

Такой сценарий мог бы привести к окончательному разрыву Грузии с Западом. И это учли в Брюсселе.

Действительно, в последние месяцы накануне обнародования рекомендаций Еврокомиссии в СМИ попадали анонимные заявления еврочиновников, что, несмотря на низкий уровень выполнения условий, вероятность предоставления Грузии кандидатского статуса достаточно высока, ведь это единственная возможность предотвратить окончательное попадание Тбилиси в орбиту РФ.

"Формально заявляя о поддержке европейского курса, власть способствовала продвижению откровенно антизападных нарративов... Властям теперь будет гораздо сложнее делать шаги навстречу Москве, оправдывая это тем, что в Европе нас на самом деле не ждут", – констатирует грузинский политолог Тенгиз Пхаладзе.

В прошлом году в Евросоюзе озвучили пакет из 12 секторальных реформ, проведение которых является условием предоставления кандидатского статуса.

Грузинские власти утверждают, что выполнили как минимум 10 из 12 реформ. Однако в Еврокомиссии оценка совсем другая – там признавали выполненными только три реформы.

И это неудивительно, ведь выполнение всех требований должно было лишить "Грузинскую мечту" монополии на власть.

Следующие парламентские выборы в Грузии должны пройти осенью следующего года. И почти вслед за ними должны состояться президентские – с 2024 года должны заработать конституционные изменения, согласно которым главу государства выбирают не на общенациональных выборах, а специальной коллегией избирателей, половина из которых являются депутатами парламента.

Парламентские выборы 2024 года будут иметь еще одну особенность: впервые депутатов будут избирать не по смешанной системе, а только по пропорциональной.

Эти изменения увеличивают шансы оппозиции, ведь традиционно партия власти получала все или подавляющее большинство мест в мажоритарных округах.

Вместе с тем, получение Грузией кандидатского статуса выглядит явно на руку партии власти.

"Своим решением Евросоюз доказал, что получение членства для Грузии – это вполне реальная перспектива. Да, это достижение может добавить баллов власти. Но только при условии, что люди будут видеть, что действующая власть реализует прозападный курс.

Но главное, что теперь выбор будет заключаться в том, кто может лучше реализовать все необходимые реформы и привести Грузию к членству в ЕС: власть или оппозиция", – убеждает депутат от оппозиционной партии "Лело" Саломе Самадашвили.

Поэтому главный конфликт между прозападным и пророссийским векторами развития Грузии еще впереди.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Кандидатский статус авансом: как ЕС пытается спасти Грузию от разворота к России.