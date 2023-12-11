В Украине погиб доброволец из Испании

Во время боевых действий в Украине на прошлой неделе погиб 26-летний уроженец Каталонии по имени Пау, который присоединился к украинской армии как доброволец.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ABC.

Министерство иностранных дел Испании поддерживает связь с семьей погибшего. Мадрид готовится к репатриации его тела.

Мужчина погиб несколько дней назад, "защищая украинскую позицию, которая подверглась российскому нападению", пишет ABC.

По информации СМИ, Пау прибыл в Украину самостоятельно и присоединился к силам обороны Украины после того, как получил военную подготовку. Не уточняется, в составе какого подразделения он воевал.

Известно, что в мае 2022 года 12 испанцев присоединились к Международному добровольческому легиону, который объединяет иностранцев, воюющих против россиян во время их полномасштабного нападения на Украину.

Пока точно неизвестно, сколько испанцев воюют в Украине и сколько из них погибли.

В прошлом году сообщалось, что во время войны в Украине погиб Анхель Адровер из города Манакора на Майорке.