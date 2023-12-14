Зеленский прибыл в Германию с необъявленным визитом с необъявленным визитом

Президент Владимир Зеленский в четверг, 14 декабря, прибыл в Германию с необъявленным визитом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявили в немецкой полиции.

По словам представителя полиции Франкфурта, президент Украины приземлился во Франкфуртском аэропорту, после чего его сопроводили правоохранители на встречу в районе Рейн-Майн.

Точные причины пребывания Зеленского в Германии неизвестны.

С прошлой недели глава государства находится в зарубежных поездках, в частности в Аргентине, США и Норвегии.

Ранее стало известно, что Зеленский хотел лично присутствовать на саммите ЕС в Брюсселе, где рассматривают вопрос вступления Украины в ЕС и долгосрочной финансовой поддержки.

Лидеры Евросоюза были готовы пригласить его, однако не стали этого делать якобы из-за опасений относительно реакции венгерского премьера Виктора Орбана.

Как сообщала "ЕвроПравда", Зеленский обратился к лидерам ЕС в четверг в режиме видеосвязи и призвал их оставить Путина недовольным договоренностями.

Подробно о раскладе сил перед саммитом читайте в статье "Австро-Венгрия против Украины: как возникла и чего требует "коалиция Орбана" перед саммитом ЕС".