Politico: Зеленский не получил приглашение на саммит ЕС из-за Орбана

Президент Владимир Зеленский хотел лично присутствовать на саммите ЕС в Брюсселе, где рассматривают вопрос вступления Украины в ЕС и долгосрочной финансовой поддержки, и лидеры Евросоюза были готовы пригласить его, однако не стали этого делать из-за опасений относительно реакции Виктора Орбана.

Об этом стало известно от собственных источников изданию Politico, пишет "Европейская правда".

По словам двух европейских дипломатов, на встрече представителей стран ЕС несколько послов выразили предостережение относительно приглашения Зеленского на саммит.

Они опасались, что присутствие украинского президента может вызвать антагонизм у премьера Венгрии Виктора Орбана и сделает позицию венгра в отношении Украины еще более неуступчивой.

Кроме того, по данным "Европейской правды", еще до среды вероятность приглашения Зеленского к личному участию в саммите рассматривалась как реальная.

Как сообщала "ЕвроПравда", Зеленский обратился к лидерам ЕС в четверг в режиме видеосвязи и призвал их оставить Путина недовольным договоренностями.

Подробно о раскладе сил перед саммитом читайте в статье "Австро-Венгрия против Украины: как возникла и чего требует "коалиция Орбана" перед саммитом ЕС".