Зеленский на саммите ЕС: Надо оставить Путина недовольным договоренностями в Брюсселе

Владимир Зеленский считает, что в случае нерешительности лидеров Евросоюза результаты саммита ЕС будут победой Владимира Путина.

Об этом говорилось в выступлении президента на заседании Европейского совета, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Как сообщалось, президент Украины выступил перед лидерами ЕС по видеосвязи по приглашению президента Евросовета Шарля Мишеля.

Владимир Зеленский напомнил, что с начала 2023 года Россия не получила весомых достижений ни на поле боя, ни на международной арене, и призвал европейских лидеров избежать изменения этого тренда из-за своей неспособности принять решение на саммите в Брюсселе.

"Сегодня – день, когда решимость будет или в Брюсселе, или в Москве. Люди в Европе не поймут, если "наградой" за встречу в Брюсселе станет довольная улыбка Путина", – заявил он.

Президент подчеркнул, что перед началом саммита провел ряд переговоров с лидерами ЕС и "не услышал ни одного контраргумента, почему бы нам не реализовать план, согласованный всей Европой". Президент не стал упоминать ни одной фамилии, но из контекста следует, что речь идет о Викторе Орбане, которому Зеленский задавал именно такой вопрос.

Владимир Зеленский считает, что результатом саммита должно быть решение о согласии на тот календарный план начала движения Украины в ЕС, который ранее одобрила Еврокомиссия. "Был четкий график для ЕС – сегодня день для политического решения в ответ на то, чего мы достигли. Речь идет об открытии переговоров о вступлении с Украиной. А в марте следующего года – об утверждении переговорных рамок для продвижения вперед", – напомнил он, призвав лидеров подтвердить этот график.

Также президент Украины, не называя имени Орбана, поставил под сомнение его многократные утверждения о том, что Украина якобы не выполнила своих обязательств.

"В прошлом году Украина получила четкие рекомендации, как двигаться дальше. Мы приняли ключевые законы. Вы все – я подчеркиваю: все – хорошо знаете, что мы выполнили все обязательства", – заявил он.

Как сообщалось, венгерский лидер Виктор Орбан говорит, что "не видит причин" для переговоров с Украиной.

Подробно об этом читайте в статье "Австро-Венгрия против Украины: как возникла и чего требует "коалиция Орбана" перед саммитом ЕС".