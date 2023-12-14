Германия подтвердила, что передала Украине второй комплекс Patriot

В перечне переданной Германией военной помощи Украине за последнюю неделю упомянут зенитно-ракетный комплекс Patriot и ракеты к нему.

Это, как пишет "Европейская правда", следует из перечня на сайте немецкого правительства.

В списке, кроме ЗРК Patriot, упомянуто о передаче Украине девяти гусеничных вездеходов Bandvagn 206, почти 14 тысяч боеприпасов калибра 155 мм со складов Бундесвера и промышленности, трех дистанционных систем разминирования и 14 антидронових систем.

Также Украина получила от Германии восемь тяжеловозов Zetros, четыре полуприцепа к тягачам, восемь автоцистерн Zetros, четыре автомобиля со склада Бундесвера и промышленных запасов, а также 47 400 боеприпасов калибра 40 мм.

В перечне запланированной к отправке помощи впервые упоминаются 47 автомобилей Toyota Land Cruiser.

Еще в октябре в Минобороны Германии сообщали, что пришлют в Украину дополнительную систему Patriot и системы IRIS-T, но срок их отправки не уточняли.

Канцлер Германии Олаф Шольц накануне сообщил, что вторая система Patriot, которую Германия пообещала передать Киеву, заработает в Украине еще в этом году.