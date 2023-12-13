Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что вторая система Patriot, которую Германия пообещала передать Киеву, заработает в Украине еще в этом году.

Об этом немецкий канцлер объявил в среду в Бундестаге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентства DPA/AFX.

Шольц отметил, что способность Украины защищаться от "роев" российских беспилотников и ракет улучшилась и добавил, что еще в этом году в Украине будет развернута вторая система противовоздушной обороны Patriot, предоставленная Германией.

Также, по его словам, будет предоставлена бронетехника, боеприпасы и зимняя защитная одежда для украинских вооруженных сил, а также электрогенераторы для преодоления дефицита электроэнергии.

"Все это крайне необходимо. Потому что Россия сейчас полностью поставила свою экономику на службу этой войне. Российское производство оружия работает на полную мощность", – сказал немецкий канцлер.

Еще в октябре в Минобороны Германии сообщали, что пришлют в Украину дополнительную систему Patriot и системы IRIS-T, но срок их отправки не уточняли.

В ноябре немецкий посол в Киеве Марти Егер заявлял, что еще одна система противовоздушной обороны Patriot от Германии будет развернута в Украине зимой.

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