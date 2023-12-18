Как будет происходить движение Украины в ЕС и как его ускорить

Европейский совет одобрил начало вступительных переговоров с Украиной. Это историческое решение и для Украины, и для ЕС.

Евросоюз, кажется, усвоил работу над ошибками и показал способность действовать решительно во времена вызовов безопасности.

Это означает, что отношения Украины и ЕС вышли на новый уровень.

О том, что именно это будет означать на практике и что может ускорить переговорный процесс, необходимый для обретения полноценного членства, – в статье Снежаны Дяченко, Любови Акуленко и Дмитрия Науменко из Украинского центра европейской политики Жизнь после исторического решения ЕС: как должен действовать Киев, чтобы ускорить переговоры о вступлении.

То, что это решение было принято именно сейчас, а не было отложено до марта и тем более до июня 2024 года, очень важно. "Перенос" решения не обязательно гарантировал бы беспрепятственное достижение консенсуса.

Зеленый свет для переговоров о вступлении с Украиной (и Молдовой) доказывает, что лидеры ЕС понимают риски откладывания этого решения, а потому умело поймали момент.

Теперь для Украины начинается технический этап собственно переговоров.

В соответствии с процедурой Европейская комиссия начала подготовку переговорной рамки – ключевого документа, который определяет общие принципы переговорного процесса с государством-кандидатом.

Например, страна-кандидат должна согласовать национальное законодательство с нормами ЕС, переговорный процесс начинается и заканчивается фундаментальными реформами, темп продвижения к полноценному членству зависит исключительно от заслуг – и это лишь часть требований Евросоюза.

Этот документ разрабатывается для каждой страны отдельно, но структура и формулировки одинаковы для всех кандидатов.

Параллельно с подготовкой "рамки" Еврокомиссия начнет скрининг украинского законодательства на соответствие праву ЕС.

Обычно этот процесс происходил после межправительственной конференции, но в случае Украины (и Молдовы) Еврокомиссия решила не терять времени и начать скрининг сразу после политического решения об открытии переговоров о вступлении.

Тем не менее, Совет ЕС может утвердить переговорную рамку только после того, как Украина полностью выполнит четыре условия Еврокомиссии, указанные в пакете расширения ЕС.

По информации правительства, мы уже почти на финишной прямой – осталось только принять качественный закон о лоббизме в Верховной Раде.

Только после этого Украина может начать действовать на опережение.

В том числе, не дожидаясь завершения скрининга в кластере "Фундаментальные реформы", начать выполнять начальные условия (opening benchmarks) для открытия переговоров по этим главам.

Далее должны быть подготовлены дорожные карты и утверждены Еврокомиссией.

Следующий этап – определение промежуточных условий (interim benchmarks) в сфере верховенства права.

Эти условия также устанавливаются Еврокомиссией и базируются на положениях упомянутых дорожных карт. Это означает, что планы действий реформ должны быть тщательно разработаны, ведь они станут действительным указателем евроинтеграционных реформ, а не только документами "для галочки".

Однако опыт стран Западных Балкан показывает, что Еврокомиссия обычно формулирует промежуточные условия общими сроками без четких требований и учета контекста страны-кандидата, что создает пространство для интерпретаций, выдвижения дополнительных условий со стороны ЕС, и как следствие – затягивание переговоров.

Чтобы этого избежать в случае Украины, мы в Украинском центре европейской политики вместе с Центром политико-правовых реформ взялись за разработку рекомендаций, касающихся условий в сфере верховенства права, а именно судебной реформы.

Подробнее – в материале Снежаны Дяченко, Любови Акуленко и Дмитрия Науменко Жизнь после исторического решения ЕС: как должен действовать Киев, чтобы ускорить переговоры о вступлении.