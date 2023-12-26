Почему Украине и западным партнерам следует синхронизировать антироссийские санкции

18 декабря Евросоюз наконец одобрил долгожданный 12-й пакет санкций.

Больше всего внимания, по словам наших европейских партнеров, в этом пакете уделено именно обеспечению функционирования предыдущих принятых ограничений в отношении РФ – чтобы уже наложенные санкции работали эффективнее.

О том, что еше может повысить эффективность санкций – в статье юридического советника Transparency International Ukraine Натальи Сичевлюк Наказание без единства: синхронизированы ли антироссийские ограничения и запреты в Украине и на Западе.

Россия остается наиболее санкционированной страной в мире. Речь идет не только о запретах и ограничениях в отношении РФ как государства – например, ограничение торговых или дипломатических отношений с агрессором, – но и о персональных санкциях в отношении физических и юридических лиц, которые поддерживают войну против Украины.

В частности, уже почти два года мы читаем об арестах имущества подсанкционных лиц, запрете их въезда на территорию государств западного мира, блокировании финансовых операций и тому подобное.

И здесь важно напомнить, что по общему правилу санкции – это прежде всего политические, а не юридические меры, и они рассчитаны на изменение поведения подсанкционных лиц.

С самого начала и Европа, и США ориентировались на то, чтобы через санкции российские предприятия и олигархи после потери доступа к своим сбережениям и из-за снижения прибыли изменили поведение, повлияли на руководство РФ и лично Путина и остановили войну.

Поэтому после таких изменений все ограничения должны быть сняты – например, замороженные активы вернут их владельцам.

А вот о возможности передать замороженное российское имущество Украине хоть и говорили, однако это не было главной целью санкционной политики наших международных партнеров.

Кажется, сейчас ситуация меняется – в том числе и из-за понимания, что поведение подсанкционных россиян исправить не удалось.

Но, пока только в Украине санкции стали механизмом для конфискации российского имущества. Также в Канаде разработали механизм конфискации.

По количеству россиян и российских компаний, на которые наложены санкции, Украина опережает западных партнеров на несколько тысяч, то есть разница совсем небольшая. Впрочем, мы решили не просто сравнить количество санкций, а также проверить, синхронизированы ли они по своему содержанию.

И, оказалось, что нет.

Например, в странах западного мира санкции не были применены к семи россиянам, в отношении которых в Украине конфисковали активы по приговорам суда.

Впрочем, стоит обратить внимание и на бревно в собственном глазу: Украина также до сих пор не наложила санкции на некоторых важных кремлевских пособников. И это даже несмотря на то, что ограничения уже сделали на Западе, а в самой Украине этих людей давно и хорошо знают.

Так и не попали под санкции Украины: Андрей Клюев, Андрей Портнов, Владимир Сивкович.

В принятом 18 декабря 12-м санкционном перечне добавили более 60 физических лиц и более 80 компаний.

В нем предусмотрен, в частности, запрет на прямой или косвенный импорт и покупку или передачу бриллиантов из России. Также указано, что экспортеры из ЕС на договорной основе будут запрещать реэкспорт в страну-агрессора секретных товаров и технологий, когда заключают соглашения с третьими странами.

Есть в пакете немало и других запретов, в частности на транзит через Россию всех товаров военного назначения, или запрет гражданам РФ владеть, контролировать или занимать любые должности в руководящих органах юрлиц, предоставляющих криптовалютные услуги.

А в санкционные списки, среди прочих, попала военная верхушка РФ.

Поэтому, и в Украине, и в наших государствах-партнерах пока отсутствует централизованный механизм антироссийских санкций.

Предполагаем, что среди прочего такая ситуация стала следствием отсутствия достаточной коммуникации между национальными и международными органами, работающими в сфере применения санкций.

Как следствие – риск потерять возможность арестовать или конфисковать российское имущество.

Подробнее – в материале Натальи Сичевлюк Наказание без единства: синхронизированы ли антироссийские ограничения и запреты в Украине и на Западе.