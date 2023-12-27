Рассказываем, как Орбан вновь разворачивает свою пропагандистскую машину против Украины

Будапешт возобновляет и усиливает кампанию по демонизации Украины. У венгерского премьера при этом говорят, что борются с Брюсселем, а Киев является просто сопутствующей жертвой.

Одним из инструментов этой кампании должен стать пропагандистский псевдореферендум в Венгрии – его "результаты" станут информационным оружием в 2024 году.

Подробнее об этом – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко с эксклюзивными деталями Планы на вето: чего ждать Украине от Орбана в 2024 году.

Саммит ЕС, состоявшийся в середине декабря в Брюсселе, принес Украине безусловную и действительно важную дипломатическую победу – Киев получил зеленый свет для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Однако то, что венгерскому премьеру Виктору Орбану пришлось уступить в вопросе, который он сам объявил ключевым, не могло пройти без последствий.

Даже ручные СМИ венгерского правительства, например Magyar Nemzet признали реальность: Орбан нарушил собственное обещание и сознательно позволил начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

В последнюю неделю перед Рождеством Орбан заполнил собой венгерское медиапространство – объясняя, убеждая, уверяя избирателей, что все под контролем. Также это позволяет четче сформировать видение его обновленной политики в отношении Украины.

Он признал, что ключевой была роль канцлера Германии Олафа Шольца. Детали венгерско-немецкой "договоренности" остаются неизвестными.

Но Орбан не был бы Орбаном, если бы не использовал свое же поражение себе на пользу. И, к сожалению, новое направление его действий будет стратегически вредить Украине.

"Европейская правда" уже рассказывала о том, что у Орбана полтора месяца назад инициировали так называемые "национальные консультации". Это – ежегодный манипулятивный общенациональный опрос, который сопровождает масштабная правительственная информационная кампания. Она рассказывает венграм, что только Орбан и его правительство заботятся об их благосостоянии, а кто-то другой – мешает Орбану хорошо делать свое дело.

"Антигерой" постоянно меняется – в этой роли бывали Сорос, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, мировой антивенгерский заговор, сирийские мигранты, украинцы со своей войной и тому подобное.

В начале ноября в Будапеште планировали сделать нынешним козлом отпущения именно наше государство, потом хотели сделать упор на критике Брюсселя и Еврокомиссии.

А сейчас, когда Орбана заставили отказаться от вето – он срочно пересмотрел также информационную стратегию. Так в Венгрии началась новая волна антиукраинской агитации.

В этом году у Орбана решили сделать упор в "национальных консультациях" на... интернет-голосовании. Чтобы сделать его действительно массовым, "электронный бюллетень" прислали всем, кто оказался в правительственных базах.

К голосованию против Украины пригласили даже иностранцев. Например украинцев, кто делал в Венгрии прививки от COVID-19 и оставил правительству свои персональные данные.

И даже без письма-приглашения каждый может зайти на правительственный сайт Nemzetikonzultacio и "помочь" Орбану в сборе голосов. Ради эксперимента редактор "Европейской правды" тоже принял участие в "референдуме".

Более того, в венгерском правительстве готовы и даже поощряют множественные голосования!

Благодаря этому интернет-голосованию, которое не предусматривает контроля за результатами, Орбан будет говорить о сотнях тысяч и миллионах голосов венгров против расширения ЕС и против помощи Украине.

В общем, Орбан не стремится к нормализации отношений с Украиной и заинтересован держать их в напряженности. "ЕвроПравда" уже рассказывала и подробно объясняла, что Орбан, несмотря на угрозы, может поддержать даже решение о финансировании Украины на 50 млрд евро.

Хорошая новость в том, что Виктор Орбан в многочисленных интервью последних недель подчеркивал: его договоренность с лидерами стран ЕС в Брюсселе, прежде всего с Олафом Шольцом, включает согласие Венгрии воздержаться от вето на всем этапе политического запуска переговоров.

А свое вето Орбан прибережет для более позднего этапа.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Планы на вето: чего ждать Украине от Орбана в 2024 году.