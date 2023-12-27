Розповідаємо, як Орбан знов розгортає свою пропагандистську машину проти України

Будапешт відновлює та посилює кампанію з демонізації України. В угорського прем’єра при цьому кажуть, що борються з Брюсселем, а Київ є просто супутньою жертвою.

Одним з інструментів цієї кампанії має стати пропагандистський псевдореферендум в Угорщині – його "результати" стануть інформаційною зброєю у 2024 році.

Докладніше про це – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка з ексклюзивними деталями Плани на вето: чого чекати Україні від Орбана у 2024 році.

Саміт ЄС, що відбувся у середині грудня у Брюсселі, приніс Україні безумовну та справді важливу дипломатичну перемогу – Київ отримав зелене світло для початку переговорів про вступ у Євросоюз.

Однак те, що угорському прем’єру Віктору Орбану довелося поступитися у питанні, яке він сам оголосив ключовим, не могло минутися без наслідків.

Навіть ручні ЗМІ угорського уряду, як-от Magyar Nemzet визнали реальність: Орбан порушив власну обіцянку і свідомо дозволив почати переговори про вступ України до ЄС.

В останній тиждень перед Різдвом Орбан заповнив собою угорський медіапростір – пояснюючи, переконуючи, запевняючи виборців, що все під контролем. Також це дає змогу чіткіше сформувати бачення його оновленої політики щодо України.

Він визнав, що ключовою була роль канцлера Німеччини Олафа Шольца. Деталі угорсько-німецької "домовленості" залишаються невідомими.

Але Орбан не був би Орбаном, якби не використав свою ж поразку собі на користь. І, на жаль, новий напрямок його дій стратегічно шкодитиме Україні.

"Європейська правда" вже розповідала про те, що у Орбана півтора місяця тому ініціювали так звані "національні консультації". Це – щорічне маніпулятивне загальнонаціональне опитування, яке супроводжує масштабна урядова інформаційна кампанія. Вона розповідає угорцям, що лише Орбан та його уряд дбають про їхній добробут, а хтось інший – заважає Орбану добре робити свою справу.

"Антигерой" постійно змінюється – у цій ролі бували Сорос, Брюссель, Урсула фон дер Ляєн, світова антиугорська змова, сирійські мігранти, українці зі своєю війною тощо.

На початку листопада в Будапешті планували зробити нинішнім цапом-відбувайлом саме нашу державу, потім хотіли зробити наголос на критиці Брюсселя та Єврокомісії.

А зараз, коли Орбана змусили відмовитися від вето – він терміново переглянув також інформаційну стратегію. Так в Угорщині почалася нова хвиля антиукраїнської агітації.

Цього року у Орбана вирішили зробити наголос у "національних консультаціях" на... інтернет-голосуванні. Щоби зробити його справді масовим, "електронний бюлетень" надіслали усім, хто опинився в урядових базах.

До голосування проти України запросили навіть іноземців. Наприклад українців, хто робив в Угорщині щеплення від COVID-19 і лишив уряду свої персональні дані.

Та й навіть без листа-запрошення кожен може зайти на урядовий сайт Nemzetikonzultacio і "допомогти" Орбану у зборі голосів. Заради експерименту редактор "Європейської правди" теж взяв участь у "референдумі".

Ба більше, в угорському уряді готові й навіть заохочують до множинних голосувань!

Завдяки цьому інтернет-голосуванню, яке не передбачає контролю за результатами, Орбан говоритиме про сотні тисяч і мільйони голосів угорців проти розширення ЄС та проти допомоги Україні.

Отже, Орбан не прагне нормалізації відносин з Україною і зацікавлений тримати їх у напруженості. "ЄвроПравда" вже розповідала та детально пояснювала, що Орбан, попри погрози, може підтримати навіть рішення про фінансування України на 50 млрд євро.

Добра новина у тому, що Віктор Орбан у численних інтерв’ю останніх тижнів підкреслював: його домовленість з лідерами країн ЄС у Брюсселі, передусім із Олафом Шольцом, включає згоду Угорщини утриматися від вето на всьому етапі політичного запуску переговорів.

А своє вето Орбан прибереже для більш пізнього етапу.

Докладніше – у матеріалі Сергія Сидоренка Плани на вето: чого чекати Україні від Орбана у 2024 році.