FT: США предложили G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд

США предложили рабочим группам "Группы семи" (G7) изучить пути конфискации 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, поскольку союзники спешат согласовать план ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Financial Times.

Хотя никаких решений не принято, а вопрос остается предметом горячих дискуссий в европейских столицах, отмечается, что ускорение работы над конфискацией российских активов для Украины подчеркивает ее растущую важность для Запада.

Эту тему обсуждали в этом месяце как министры финансов G7, так и их заместители, по словам людей, информированных о разговорах, которые касались того, как разработать такую политику и оценить связанные с ней риски.

США, при поддержке Великобритании, Японии и Канады, предложили продолжить подготовительную работу, чтобы варианты были готовы к потенциальной встрече лидеров G7 ориентировочно 24 февраля – через два года после российского вторжения.

Три рабочие группы, предложенные Вашингтоном, будут изучать юридические вопросы, связанные с конфискацией; методы применения такой политики и смягчения рисков; а также варианты того, как лучше всего направить поддержку Украине.

Германия, Франция, Италия и ЕС выразили определенные предостережения, а также необходимость тщательно оценить законность конфискации активов Москвы, прежде чем принимать решение. Несколько европейских министров также отметили необходимость сохранения высокого уровня секретности этой работы.

В западных столицах рассматриваются различные варианты, начиная от прямой конфискации и расходования активов российского центрального банка, до получения доходов от замороженных активов или использования их в качестве залога для получения кредитов.

ЕС пока не прибегает к аресту самих российских активов, зато изучает способы изъятия доходов, полученных финансовыми учреждениями, такими как Euroclear, где хранятся суверенные активы на сумму 191 млрд евро.

До сих пор Вашингтон публично не поддерживал арест российских активов. Но в этом году США в частном порядке распространили в рамках G7 дискуссионный документ, в котором предполагают, что арест замороженных активов Москвы был бы законным как "контрмера, побуждающая Россию прекратить агрессию".

Но Европа, где находится большинство активов, настроена гораздо осторожнее, опасаясь возможных последствий для финансовой стабильности, а также ответных действий со стороны России.

Италия, которая принимает на себя председательство в G7 в 2024 году, является одной из тех, кто обеспокоен потенциальным возмездием своим компаниям, работающим в России, чем Москва уже угрожала. Россия также предупредила, что прекратит дипломатические отношения с США в ответ на любую конфискацию активов.

ЕС, Великобритания и Франция также подчеркнули, что эти деньги не будут легкодоступными и их не хватит для покрытия потребностей Украины в восстановлении, и что арест активов не должен происходить за счет предоставления финансовой поддержки Киеву в 2024 году.

За последние два года G7 смогла несколько раз преодолеть разногласия между своими членами по экономическим мерам против России, в том числе по начальному широкому пакету санкций, а также по установлению верхнего предела цены на российскую нефть.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена активизировала усилия по конфискации около 300 миллиардов долларов суверенных российских активов, замороженных на территории западных стран.

Как сообщалось, Европейская комиссия 12 декабря утвердила предложение законодательного акта об использовании для восстановления Украины доходов от замороженных российских активов, которое 14 декабря принял к сведению Европейский совет.

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