В Конгрессе объяснили, почему помощь Украине связывают с защитой границ США

Американские конгрессмены объяснили, почему голосование за выделение помощи Украине связывают с мексиканско-американской границей и почему отдельные законодатели требуют рассматривать эти два вопроса вместе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Большинство законодателей от Демократической и Республиканской партий утверждают, что это способ давления на администрацию Джо Байдена, чтобы она уделила больше внимания миграционному кризису.

"Здесь нет ничего необычного, что для согласования определенного законопроекта его присоединяют к другому... Это один из способов влияния политических партий друг на друга для достижения целей. И, честно говоря, я считаю, что нам нужно улучшить безопасность нашей границы. У нас более 200 тысяч нелегалов только за последний год", – объясняет конгрессмен-демократ от штата Калифорния Джим Коста.

Конгрессмен-демократ от штата Иллинойс Брэд Шнайдер утверждает, что цель обоих законопроектов – защитить суверенитет и границы обоих государств.

"Так же, как Украина борется за защиту своей независимости и суверенитета, в интересах Соединенных Штатов – убедиться, что граница Украины в безопасности, и она является успешной демократией. Так же США должны убедиться, что мы защищаем собственные границы и собственную демократию", – заявил Шнайдер.

По словам республиканского конгрессмена от штата Техас и председателя комитета по иностранным делам Майкла Маккола, помощь Украине в тандеме с усилением границы США объяснит обычным американцам, что поддержка партнеров не мешает одновременно решать и собственные проблемы.

"Это своего рода компромисс. Если мы сможем получить мощный пакет для безопасности нашей границы, это поможет послать сигнал нашим людям здесь, что мы можем делать и то, и другое. Здесь нет выбора "или – или", мы можем не только защитить свою границу, но и защитить Украину", – говорит Маккол.

Несмотря на то, что сначала усилить охрану границы США и совместить этот вопрос с помощью Украине требовали именно республиканцы в Палате представителей, сейчас голоса в поддержку этой инициативы все чаще звучат как от законодателей Сената, так и от демократов в целом.

Представители обеих партий подчеркивают, что нелегальное пересечение границы США с Мексикой превратилось в настоящий кризис и требует срочного решения.

В то же время, по словам сенатора-демократа от штата Коннектикут, связывать Украину с миграционным кризисом в США – это то же самое, что "держать украинскую помощь в заложниках" у сложного внутреннего американского вопроса.

Он отмечает, что Вашингтон не может провести двухпартийную иммиграционную реформу в течение последних 40 лет.

"Я считаю, что это очень обидно, что Украина и ее суверенитет оказались в заложниках большой внутриполитической проблемы США. Проблемы, которую можно решить, но это будет трудно сделать за следующие две недели", – добавил сенатор.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Конгресс поддержать запрос Белого дома на дополнительное финансирование для Украины, предостерегая, что отказ проголосовать за него поможет РФ.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер назначил первое процедурное голосование по дополнительному пакету помощи на 106 миллиардов долларов, предложенного президентом Джо Байденом для Украины, Израиля, стран Индо-Тихоокеанского региона и для гуманитарных целей в Газе.

В сентябре Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы.

Но инициатива тормозилась из-за сопротивления ультраправых республиканцев в Палате представителей, чей новый спикер Майк Джонсон предложил разделить помощь Украине и Израилю.