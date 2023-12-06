Президент США Джо Байден назвал абсолютно ошибочной перспективу отказа от помощи Украине, которая борется с российской агрессией.

Слова Байдена приводит The New York Times, сообщает "Европейская правда".

Он сказал, что отказ от поддержки Украины противоречит интересам США.

"Отказ от поддержки Украины – это просто абсолютное безумие", – отметил американский президент.

Он пообещал, что его администрация добьется выделения средств для Украины.

В то же время министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ситуация с финансированием Украины действительно сложная.

"Мы можем считать себя ответственными за поражение Украины, если нам не удастся предоставить Украине это финансирование", – приводит ее слова AFP.

По словам Йеллен, "у Украины просто заканчиваются деньги".

Как известно, вопрос защиты южной границы США стал ключевым источником разногласий между демократами и республиканцами в Конгрессе, который сейчас тормозит одобрение дополнительного финансового запроса Белого дома.

Республиканцы требуют ужесточить требования к прибывшим, чтобы остановить миграцию, даже путем нарушения гуманитарных обязательств США, тогда как демократы выступают за комплексный пересмотр системы миграции как таковой.

Представители обеих партий вели переговоры, чтобы прийти к компромиссу, но сенатор Крис Мерфи, главный переговорщик от демократов, заявил журналистам, что переговоры сорвались, поскольку республиканцы отказались отступить от требований.

Сообщалось, что демократы в Сенате США представили пакет финансирования национальной безопасности на сумму около 111 миллиардов долларов для оказания помощи Украине и Израилю, а также мер, направленных на защиту южной границы.

В сентябре Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы.