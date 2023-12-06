Как польские компании выходили на рынки ЕС и почему их называли мафией

Польские перевозчики обвиняют украинские компании в демпинге и требуют от своего правительства защиты. Ирония заключается в том, что польские водители также когда-то были в центре скандальных обвинений в демпинге – сразу после присоединения их страны к Европейскому Союзу.

О том, как это было – в колонке старшего научного сотрудника Института экономических исследований и политических консультаций Ирины Коссе Поляки на месте украинцев: как ЕС раньше защищался от дешевой рабочей силы с Востока.

По словам Ирины Коссе, ранее польских водителей обвиняли в демпинге, потому что они были готовы работать за зарплату, вдвое меньшую, чем стандартная ставка в ЕС.

"Водителей с Востока даже называли "транспортной мафией", – пишет старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций.

Из-за большой разницы в зарплатах люксембургские, бельгийские, голландские и французские компании, напоминает автор колонки, создавали дочерние компании в Восточной Европе, чтобы нанимать там водителей.

"За ту же работу водитель получит около 1800 евро во Франции, плюс-минус 2200 евро в Бельгии, 2700 евро в Люксембурге и... 1300 евро в Словении. Они получают заработную плату в соответствии с законодательством своей страны, но работают здесь (во Франции. – Ред.), вот в чем проблема", – объяснял в 2012 году Ален Дюрант, представитель бельгийского профсоюза FGTB-UBOT.

В феврале 2012 года делегация UBOT (Бельгийского союза работников транспорта) поехала в Братиславу (Словакия), чтобы проверить, придерживаются ли транспортные компании европейских правил, регулирующих работу автомобильных перевозчиков и основание компаний в другой стране. "Мы увидели то же, что и два года назад: компании с почтовыми ящиками, которые существуют на бумаге, но не физически!"

Подобные обвинения высказывали французы в 2013 году в отношении венгерских и румынских перевозчиков, особенно когда рассматривался вопрос о разрешении на каботажные перевозки.

Но поднимались и компании из Восточной Европы, которые занимались перевозками. Когда Польша вступила в ЕС и пограничный контроль был отменен, приводит пример эксперт, крупнейшая польская транспортная компания Adampol, основанная в 1990 году, пережила своеобразный подъем в мае 2004 года.

Из-за таких дисбалансов, по словам Ирины Коссе, во время избирательных кампаний в странах ЕС стал популярным образ "польского сантехника", которым политики пугали избирателей.

Этот символ дешевой рабочей силы, прибывающей из Центральной Европы, стал вызовом для западных обществ, спровоцировав восприятие мигрантов как нецивилизованных и угрожающих для национального образа жизни.

"Однако позже эти стереотипы не нашли подтверждения. В 2005 году во Франции зарегистрировали лишь 15 тысяч поляков как иностранных работников, по сравнению с 14 тысячами в 2007 году", – пишет автор колонки.

По ее словам, в тот период полякам приходилось успокаивать британцев и французов: "Не волнуйтесь, это просто временно. Если Польша как страна будет расти, это будет выгодно и Британии. Мы будем хорошим рынком сбыта для британской продукции".

Научная сотрудница Института экономических исследований и политических консультаций напоминает, что в самой Польше ощущалась острая нехватка рабочей силы, от рабочих до учителей и врачей. Город Вроцлав в Нижней Силезии запустил кампанию в польских клубах и пабах Лондона, призывая людей вернуться.

"Однако в 2008 году наступил поворот – из-за рецессии зарплаты в Британии снизились, а Польша за это время стала богаче.

Итак, время расставило все на свои места – страхи развеялись, и оказалось, что присоединение стран Центральной и Восточной Европы принесло увеличение благосостояния для всего ЕС", – резюмирует эксперт.

Теперь, как обращает внимание автор, похожие опасения транслируют уже сами поляки. И ответить на них можно так же, как отвечали поляки: "Не волнуйтесь, это просто временно. Если Украина как страна будет расти, это будет выгодно и для Польши".

Подробнее – в колонке Ирины Коссе Поляки на месте украинцев: как ЕС раньше защищался от дешевой рабочей силы с Востока.