Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран Группы семи заявил, что главная надежда главы Кремля на следующий год – разрушение единства Запада в поддержке Украины, и нужно этого не допустить.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в обращении к саммиту лидеров.

Зеленский акцентировал, что за 2023 год Россия не имела побед на фронте и сейчас усиливает давление, пытаясь показать какие-то успехами перед переизбранием Путина.

Он отметил как достижение Украины запуск "зернового коридора" из Черноморских портов без участия России, а также акцентировал, что если Украина пройдет зиму с сохраненной энергетической системой благодаря усиленной ПВО – это станет еще одним важным поражением Москвы.

"Россия надеется только на одно – что в следующем году консолидация мира разрушится. Россия верит, что Америка и Европа проявят слабость и не сохранят поддержку Украины на должном уровне", – отметил президент.

Он отметил, что также Москва надеется на то, что Запад не сможет обеспечить полноценное выполнение санкций против России и не договорится об использовании замороженных российских активов в качестве компенсации для Украины за нанесенный ущерб.

"Свободному миру жизненно необходимо сохранить свою консолидированность. Сохранить взаимодействие. Сохранить поддержку того, чью свободу пытаются уничтожить... Украина имеет силу. И я прошу вас быть именно такими сильными, как вы умеете и как умеет свобода", – призвал Зеленский.

Напомним, в Госдепе США отметили, что утвержденные средства на помощь Украине почти исчерпаны и призвали Конгресс срочно утвердить дополнительное финансирование.

Тем временем глава Минобороны Германии пообещал улучшение ситуации с боеприпасами для Украины.