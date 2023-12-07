Президент США Джо Байден возложил ответственность за провал голосования за рассмотрение помощи Украине в Сенате на представителей Республиканской партии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент написал в Twitter (X).

Байден отметил, что республиканцы угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою "крайне предвзятую пограничную политику".

"Это политический шантаж, откровенный и простой. Ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны, чтобы балансировать на грани войны", – подчеркнул американский президент.

Напомним, накануне законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате.

Для вынесения законопроекта на голосование он должен был получить хотя бы 60 голосов из 100. "За" проголосовали только 49 сенаторов.

Перед этим Байден призвал конгрессменов поддержать дополнительное финансирование для Украины и других американских союзников до рождественских праздников, после которых законодатели уже не будут собираться в этом году.