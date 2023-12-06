Байден призвал Конгресс США одобрить помощь Украине до рождественских праздников

Президент США Джо Байден в обращении в среду призвал конгрессменов поддержать дополнительное финансирование для Украины и других американских союзников до рождественских праздников, после которых законодатели уже не будут собираться в этом году.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам Байдена, одобрение дополнительной помощи Украине "больше не может ждать": "Конгресс должен одобрить дополнительное финансирование для Украины до перерыва на рождественские праздники. Все очень просто".

По мнению президента США, отказом это сделать Конгресс "показывает желание сделать Путину самый большой подарок", напомнив о военных преступлениях России в Украине – от похищения детей до разрушения гражданской инфраструктуры.

"Если Путин захватит Украину, он на ней не остановится. Важно смотреть на это в долгосрочной перспективе. Он продолжит наступление, и четко об этом говорил", – продолжил он.

Он нападет на союзника НАТО, а мы как член НАТО имеем обязательства защищать каждый сантиметр территории Альянса, и произойдет то, чего мы не хотим и чего сейчас нет – американские войска, которые будут сражаться с российскими войсками", – подчеркнул Байден.

Американский президент подчеркнул, что США не могут допустить победы России, а их неспособность помогать Украине "явно усиливает позицию Путина".

Накануне демократы в Сенате США представили пакет финансирования национальной безопасности на сумму около 111 миллиардов долларов для оказания помощи Украине и Израилю, а также мер, направленных на защиту южной границы.

Напомним, вопрос защиты южной границы США стал ключевым источником разногласий между демократами и республиканцами в Конгрессе, который сейчас тормозит одобрение дополнительного финансового запроса Белого дома по помощи Украине.

Республиканцы требуют ужесточить требования к прибывшим, чтобы остановить миграцию, даже путем нарушения гуманитарных обязательств США, тогда как демократы выступают за комплексный пересмотр системы миграции как таковой.