Британия обвинила ФСБ России в попытке вмешательства в политические процессы

Правительство Великобритании обвинило российскую ФСБ в попытках вмешательства в политические процессы с помощью кибератак.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Заместитель министра иностранных дел Лео Докерти заявил в Палате общин, что против двух человек из хакерской группы "Star Blizzard" были введены санкции, один из них – действующий офицер ФСБ.

Считается, что эта группа подконтрольна подразделению "Центр 18" ФСБ РФ.

Кроме того, в британский МИД вызвали российского посла Андрея Келина.

Группу обвиняют в осуществлении сотен целенаправленных хакерских атак на британских политиков, государственных служащих, работников аналитических центров, журналистов, ученых и других участников публичной жизни.

Хакеры атаковали частные электронные почты лиц после проведения тщательных исследований и создания фальшивых аккаунтов, выдававших себя за их контакты.

Считается, что эта группа сосредоточилась на взломе данных, а другие лица распространяли их по разным каналам.

Ожидается, что США также объявят о действиях против этой группы.

"Россия нацелена на демократический процесс в Великобритании. Эта группа получила огромное количество данных. Эта информация используется для подрыва Запада различными способами", – заявили западные чиновники.

Член британского парламента Стюард Макдональд в феврале заявлял, что его электронную почту взломал человек, который выдавал себя за одного из его сотрудников. Он объявил об этом публично, чтобы предотвратить утечку каких-либо электронных писем. Они так и не появились.

Великобритания уже обвиняла Россию во вмешательстве в выборы 2019 года после похищения документов о торговле между США и Британией у депутата-консерватора Лиама Фокса, которые затем попали в сеть, но до сих пор не называла, кто может за этим стоять.

Ранее стало известно, что хакеры, связанные с РФ и Китаем, взломали самый опасный ядерный объект Британии.

В Британии не раз предупреждали, что хакеры, которые поддерживают Россию, стремятся нарушить или уничтожить критически важную инфраструктуру страны.