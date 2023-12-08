Как Украина стала "заложницей границы" в Конгрессе США

Внимание многих украинцев приковано к Конгрессу США, где должна решиться судьба дальнейшей финансовой поддержки Украины.

При этом события последних недель могут создать впечатление, что Украина потеряла двухпартийную поддержку, которая последние почти два года позволяла ей рассчитывать на американскую помощь.

К счастью, это не так.

Почему же тогда за последние два месяца Конгресс так и не принял никакого решения на помощь Украине? К сожалению, эта поддержка оказалась заложницей внутриполитической борьбы.

Сначала – из-за нежелания республиканцев в Палате представителей связывать помощь Украине и Израилю. Теперь же – из-за миграционного кризиса на южных границах США.

О том, при каких условиях республиканцы готовы поддержать выделение средств Украине и согласятся ли на эти условия демократы и администрация президента Байдена читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Ультиматум Байдену: при каких условиях Конгресс США одобрит финансирование для Украины.

Также предлагаем видео с экспертом Совета внешней политики "Украинская призма" Александром Краевым на тему дискуссий в Конгрессе.

Последние несколько недель главной площадкой согласования дополнительных средств для Украины стал Сенат США.

Между представителями республиканцев и демократов шли напряженные переговоры о компромиссе, но в начале недели стало известно, что они провалились.

Времени на принятие хотя бы какого-то решения по помощи Украине у Конгресса почти не осталось.

Законодатели обеих палат будут заседать до 14 декабря включительно, после чего уедут домой на зимние праздники. А значит, после этой даты никакого дополнительного финансирования Конгресс утвердить не сможет, и у Белого дома останутся только средства, возникшие из-за ошибки учета Пентагона.

Отсутствие утвержденного долгосрочного финансирования бьет не только по военной помощи Украине. Критически важна и макрофинансовая помощь.

И хотя в последние недели Белый дом перепробовал различные аргументы, чтобы повлиять на республиканцев, перспективы компромисса в вопросе дополнительного финансирования для Украины пока в подвешенном состоянии.

Но публично украинская сторона выражает оптимизм.

Каких уступок от администрации Джо Байдена требуют республиканцы?

В первую очередь – шагов по усилению контроля над 3145-километровой границей США с Мексикой.

Центры временного содержания прибывших на границе заполнены. Нет мест и в центрах размещения искателей убежища, получивших разрешение попасть в США и ожидающих разрешения на легализацию, в штатах – прежде всего возглавляемых демократами. Которые тоже не стесняются открыто критиковать Белый дом за это.

Администрация Джо Байдена решила бороться со всплеском миграции на границе с Мексикой на двух треках, о которых в полной версии статьи.

Что на это говорят республиканцы? Обвиняют демократов в том, что они объявили политику "открытой границы" США и Мексики.

Они считают, что предложение демократов решать коренные причины миграции в США не дает немедленного результата и стоит дороже. А стоит просто ограничить возможности пересечения границы в принципе.

Республиканцы требуют не столько денег, сколько пересмотра нынешней миграционной политики США. Потому что, по их мнению, именно демократы и Байден виноваты в том, что в последние месяцы к границе с Мексикой искатели убежища прибывали в рекордных количествах.

Итак, Киев стал заложником вопроса южной границы в США.

Удастся ли достичь компромисса в ближайшие дни – вопрос пока открытый.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Ультиматум Байдену: при каких условиях Конгресс США одобрит финансирование для Украины.