Як Україна стала “заручницею кордону” у Конгресі США

Увага багатьох українців прикута до Конгресу США, де має вирішитися доля подальшої фінансової підтримки України.

При цьому події останніх тижнів можуть створити враження, що Україна втратила двопартійну підтримку, яка останні майже два роки дозволяла їй розраховувати на американську допомогу.

На щастя, це не так.

Чому ж тоді за останні два місяці Конгрес так і не ухвалив ніякого рішення на допомогу Україні? На жаль, ця підтримка опинилася заручницею внутрішньополітичної боротьби.

Спершу — через небажання республіканців у Палаті представників пов’язувати допомогу Україні та Ізраїлю. Тепер же — через міграційну кризу на південних кордонах США.

Про те, за яких умов республіканці готові підтримати виділення коштів Україні і чи погодяться на ці умови демократи та адміністрація президента Байдена читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Ультиматум Байдену: за яких умов Конгрес США схвалить фінансування для України.

Також пропонуємо відео з експертом Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександром Краєвим на тему дискусій у Конгресі.

Останні кілька тижнів головним майданчиком узгодження додаткових коштів для України став Сенат США.

Між представниками республіканців і демократів тривали напружені перемовини про компроміс, але на початку тижня стало відомо, що вони провалилися.

Часу на ухвалення хоча б якогось рішення щодо допомоги Україні в Конгресу майже не лишилося.

Законодавці обох палат засідатимуть до 14 грудня включно, після чого поїдуть додому на зимові свята. А отже, після цієї дати ніякого додаткового фінансування Конгрес затвердити не зможе, й у Білого дому залишаться тільки кошти, які виникли через помилку обліку Пентагону.

Відсутність затвердженого довгострокового фінансування б’є не лише по військовій допомозі Україні. Критично важливою є й макрофінансова допомога.

І хоча в останні тижні Білий дім перепробував різні аргументи, щоб вплинути на республіканців, перспективи компромісу в питанні додаткового фінансування для України поки в підвішеному стані.

Та публічно українська сторона висловлює оптимізм.

Яких поступок від адміністрації Джо Байдена вимагають республіканці?

В першу чергу — кроків щодо посилення контролю над 3145-кілометровим кордоном США з Мексикою.

Центри тимчасового утримання прибулих на кордоні заповнені. Немає місць і в центрах розміщення шукачів притулку, які отримали дозвіл потрапити до США й чекають дозволу на легалізацію, у штатах — передусім очолюваних демократами. Які теж не соромляться відкрито критикувати Білий дім за це.

Адміністрація Джо Байдена вирішила боротися зі сплеском міграції на кордоні з Мексикою на двох треках, про які у повній версії статті.

Що на це кажуть республіканці? Звинувачують демократів у тому, що вони оголосили політику "відкритого кордону" США й Мексики.

Вони вважають, що пропозиція демократів вирішувати корінні причини міграції до США не дає негайного результату й коштує дорожче. А варто просто обмежити можливості перетину кордону в принципі.

Республіканці вимагають не стільки грошей, скільки перегляду нинішньої міграційної політики США. Бо, на їхню думку, саме демократи й Байден винні в тому, що в останні місяці до кордону з Мексикою шукачі притулку прибували в рекордних кількостях.

Отже, Київ став заручником питання південного кордону у США.

Чи вдасться його досягти найближчими днями — питання поки відкрите.

Докладніше – у матеріалі Олега Павлюка Ультиматум Байдену: за яких умов Конгрес США схвалить фінансування для України.