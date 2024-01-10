Фицо хочет нормализации отношений с РФ и не верит в новое контрнаступление Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал стратегию Запада в отношении войны России против Украины и прямо заявил, что хочет нормализации отношений с государством-агрессором.

Об этом он написал в колонке для словацкого издания Pravda, сообщает "Европейская правда".

Фицо отметил, что с начала войны России в Украине отвергал черно-белое видение и повторил тезисы российской пропаганды о "притеснениях русскоязычных", якобы приведших к боевым действиям в 2014 году, и якобы тотальное влияние США на Киев.

"Россия отреагировала на ситуацию с безопасностью и давление Украины относительно вступления в НАТО, нарушив международное право, применив военную силу без международного мандата. Большие страны часто так делают", – отметил Фицо.

По его мнению, Запад неправильно оценил применение российской военной силы как возможность поставить Россию на колени.

"Запад воспользуется нарушением Россией международного права, будет поставлять Украине кучу оружия, миллиарды долларов, нагружать Россию массированными санкциями, атаковать основные российские минеральные ресурсы и до последнего ждать, что украинский солдат принесет ему голову русского медведя на тарелочке в виде истощенной в военном плане, экономически разрушенной, международно изолированной и внутренне политически подорванной России", – пишет словацкий премьер, добавляя, что не разделяет этой стратегии Запада.

Он отметил, что не принадлежит к тем словацким политикам, которые радуются, что в Словакии из Российской Федерации делают смертельного врага, и ему совсем не нравится, что Словакию по этой причине в России называют враждебной страной.

"Буквально шокирует то, как Запад неоднократно ошибался в оценке ситуации в России. Факты неумолимы... Украина не способна на полноценное военное контрнаступление, она стала полностью зависимой от финансовой помощи Запада с непредсказуемыми последствиями для украинцев в ближайшие годы", – утверждает Фицо.

Впрочем он прогнозирует, что оружие и деньги еще некоторое время будут поступать в Украину – "но безрезультатно".

"Очевидно, что пустая трата человеческих ресурсов и денег и течение времени не ухудшит переговорную позицию России, а наоборот, усилит ее, ведь через несколько лет международное сообщество также начнет организовывать отступление, глядя на реальность", – считает Фицо.

По его словам, "всем абсолютно ясно", что кризис в Украине не имеет военного решения.

"Если я чего-то и желаю, так это чтобы славяне перестали воевать друг с другом по геополитическим причинам, как с американской, так и с российской стороны", – пишет Фицо.

Словацкий премьер считает, что Украина имеет право идти своим суверенным, а не продиктованным путем: "Если она видит себя в ЕС, пусть получит этот шанс, если выполнит условия. Мы будем рады помочь".

В то же время, по его словам, Россия также нуждается в гарантиях безопасности.

"И я продолжаю считать, что мы должны вернуться к недавней европейской риторике о том, что ЕС и Россия являются определенным образом связанными сосудами и что они нуждаются друг в друге. Как премьер-министр Словацкой Республики, я не буду распространять враждебность ни к одной стране мира, я также желаю постепенной стандартизации отношений между странами-членами ЕС и Россией", – заявил Фицо.

Напомним, после назначения на должность премьера Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине. Он также выступает против санкций ЕС против России и хочет заблокировать вступление Украины в НАТО.

После встречи с послом РФ Фицо заявил, что Словакия должна подготовиться к периоду после окончания войны в Украине и к нормализации словацко-российских отношений.

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