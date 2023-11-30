Фіцо закликав готуватися до нормалізації словацько-російських відносин

Словацький прем’єр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина має підготуватися до періоду після закінчення війни в Україні та до нормалізації словацько-російських відносин.

Про це він заявив після зустрічі з послами США і РФ, передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення словацького уряду.

Фіцо на зустрічі з послами виклав їм своє бачення розвитку словацько-американських і словацько-російських відносин.

"Словацька Республіка є членом ЄС і НАТО, що, природно, впливає на наші зовнішньополітичні пріоритети. З іншого боку, це не може обмежувати нас у виборі суверенних позицій, які не завжди відповідають політиці єдино правильного погляду, що просувається в Європейському Союзі.

Зовнішньополітичним пріоритетом, який я маю намір реалізовувати, є захист і просування словацьких національних інтересів, які включають підтримку мирних ініціатив, а не війни в Україні", – сказав прем'єр-міністр Словаччини.

Він розповів обом послам про національні пріоритети Словаччини, а також про своє бачення війни в Україні. За його словами, стратегія ЄС та США "явно не спрацьовує".

"Словаччина також зобов'язана підготуватися до періоду після закінчення війни в Україні та до нормалізації словацько-російських відносин", – додав Роберт Фіцо.

Напередодні стало відомо, що Фіцо зустрінеться з послом РФ, бо, як він сказав, "не носить чорно-білі окуляри".

Нагадаємо, після призначення на посаду прем'єра Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні. Він також виступає проти санкцій ЄС проти Росії і хоче заблокувати вступ України до НАТО.

Словацький прем'єр водночас обіцяв не блокувати гуманітарну й, за певних умов, фінансову допомогу Україні, а також приватні поставки словацької зброї.