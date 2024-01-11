Как спикер парламента создает проблемы в отношениях Украины с союзниками

На рубеже 2023 и 2024 годов стало очевидно, насколько сложный период начался во внешней политике.

Мир осознал, что война обещает быть длительной, а "шоковый" подход 2022 года в отношениях с Украиной должен эволюционировать.

Впереди еще одно изменение – снятие "табу" на политическую критику Киева.

В 2024 году молчание завершится. И, к сожалению, руководство парламента своими действиями порой усугубляет ситуацию, в которой оказалась страна.

О том, почему новые правила командировок нардепов и формирования делегаций Украины в межпарламентскую ассамблею несут серьезную угрозу, – в очень важной статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Диктатура Верховной Рады: как в парламенте выводят борьбу с оппозицией на международный уровень.

Начать стоит с позитивной новости. В среду 10 января бюро группы консерваторов в ПАСЕ согласовало распределение должностей в ассамблее по своей квоте и подтвердило, что председателем комитета по вопросам миграции и беженцев станет представитель Украины – нардеп Алексей Гончаренко.

И вопрос не в том, что для нас так важно председательствовать при обсуждении прав беженцев. Хотя это само по себе важно – глава комитета имеет влиятельную международную трибуну, влияет на повестку дня обсуждений, на решения и тому подобное. Еще весомее то, что глава комитета автоматически входит в руководство (Бюро) ПАСЕ и имеет влияние на планирование решений всей ассамблеи.

Украина уже имеет две главенствующие комитетские должности, и с тремя голосами в Бюро, во-первых, откроет новые горизонты для продвижения своих интересов, а во-вторых, гарантирует свое постоянное присутствие в Бюро, когда нынешние руководительницы комитетов от Украины (а это Евгения Кравчук и Мария Мезенцева) уйдут с должностей по принципу ротации, строго действующему в ПАСЕ.

Через пять дней спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук должен подать в Страсбург список членов украинской делегации на 2024 год, которые с 22 января примут участие в зимней сессии. Если среди них не будет Гончаренко – это создаст моментальные серьезные проблемы для Украины. В противном случае – проблемы все равно будут, но отложены во времени.

А действия представителей власти в ВР еще до вчерашнего дня свидетельствовали, что планируется исключение Гончаренко из состава украинской делегации в ассамблее.

Учитывая то, что за последние недели было несколько громких скандалов с недопуском оппозиционных депутатов на встречи с международными партнерами, эта тема привлекла внимание СМИ. Тем более, что в распоряжении спикера №1367 был ряд проблемных моментов – вплоть до пункта о том, что депутат должен до начала командировки получать "согласованные МИД тезисы заявлений, комментариев народного депутата по реализации политики в сфере внешних сношений".

Одновременно спикер ВР (который на самом деле по конституции не является "руководителем" депутатов и не имеет права выдвигать для них такие требования и ограничения) подписал распоряжение №1366, которое несет не меньшую угрозу для Украины.

Что именно проблемного в документе от Стефанчука?

Украина, по воле Стефанчука, стала первой и единственной в Европе, где партии и фракции лишены права самим выбирать своих представителей. По решению спикеров, кандидатов могут подавать также комитеты, а затем спикер получает право самостоятельно выбрать из них тех представителей, например, оппозиционных партий, которые будут работать в той или иной ассамблее от имени этих партий. Нонсенс!

Другая нелепая норма говорит, что "народный депутат Украины может быть включен в состав только одной постоянной делегации".

И последняя ключевая проблема – то, что Стефанчук наделил себя правом самостоятельно принимать решение "о досрочном исключении... из состава постоянной делегации" любого депутата "в случае совершения им действия или бездействия, представляющего угрозу национальным интересам Украины или дискредитирующего Верховную Раду". Предполагается, что оценивать, имела ли место "дискредитация Верховной Рады", должен – вы правильно догадались – единолично Стефанчук.

Фактически, спикер ввел для себя диктаторские полномочия в пределах Верховной Рады в вопросе определения состава делегации.

То, что руководство ВР своевольно ограничивает командировки депутатов за границу, уже переполнило чашу терпения также наших западных партнеров.

А в течение 2024 года эта история станет официальной темой исследования также на уровне ПАСЕ.

И это будет означать официальное снятие табу в Европе на критику Киева и действия, которые – давайте будем говорить честно – являются проявлением политической цензуры и препятствования оппозиции.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Диктатура Верховной Рады: как в парламенте выводят борьбу с оппозицией на международный уровень.