Зеленский: Пока нет давления партнеров относительно прекращения защиты Украины

Президент Владимир Зеленский заявил об отсутствии давления партнеров по поводу прекращения защиты Украины и замораживания конфликта.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Никакого давления от партнеров по поводу прекращения нашей защиты нет. Пока нет", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, однако, что есть разные голоса, которые звучат в медиа, но "я думаю, что партнеры пока не готовы давать нам соответствующие сигналы".

Он также указал на необходимость обратить внимание на риторику российского президента Владимира Путина.

"Он не собирается останавливаться, он хочет нас полностью оккупировать. И иногда неуверенность партнеров в помощи добавляет храбрости и сил РФ. Поэтому затягивать с этим точно не нужно", – заявил Зеленский.

"Российский президент, пока не разрушит Украину, не успокоится. После Украины вы сами знаете, у кого следующие риски", – добавил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что ни в одном формате общения с западными союзниками Украину не подталкивают к началу переговоров с Россией и замораживанию войны.

Он ответил также, чего ждать, если в Конгрессе США в ближайшее время так и не договорятся о финансировании на дальнейшую военную поддержку Украины.