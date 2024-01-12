На какие компромиссы готовится пойти Украина для разблокирования границы с Польшей

Украина и Польша готовятся к компромиссу, который позволит разблокировать границу.

Напомним, что блокада границы польскими перевозчиками продолжается уже более двух месяцев, нанося миллиардные убытки Украине. Однако идти на выполнение ключевого требования блокировщиков – возвращение разрешений на грузовые автоперевозки – в Киеве категорически не согласны.

Вместо этого Мининфраструктуры Украины пытается устранить недобросовестную конкуренцию с европейскими перевозчиками, на что также жаловались в Польше.

Подробнее о предложениях обновления условий лицензирования перевозчиков в Украине – в колонке старшего научного сотрудника Института экономических исследований и политических консультаций Ирины Коссе Уступки ради разблокирования границы: какие изменения готовится принять Украина.

Как пишет автор колонки, предлагается обновить условия лицензирования перевозчиков. Эти шаги важны и вне контекста блокады границы, ведь должны способствовать созданию более прозрачного и эффективного рынка транспортных услуг.

"Одной из ключевых инициатив является отмена упрощенного порядка выдачи лицензий, который был введен во время полномасштабного вторжения России. Упрощенный режим не предусматривал требования подтверждения трехлетнего опыта работы для осуществления международных перевозок пассажиров автобусами и опасных грузов грузовыми автомобилями", – отмечает эксперт.

Она обращает внимание, что лицензии, выданные во время военного положения, продолжат действовать на период военного положения при условии соблюдения лицензионных условий.

Еще одно изменение, предупреждает Ирина Коссе, – обучение водителей будет происходить исключительно по европейским стандартам. Это означает, что учебное заведение должно при выдаче сертификата профессиональной компетенции зарегистрировать водителя в Реестре профессиональных водителей.

"Дополнительные инновации охватывают требования к образованию персонала, который отвечает за техническое состояние автомобилей, а также обязательства лицензиата вести перечень принятых на работу водителей в Едином комплексе информационных систем Укртрансбезопасности", – добавляет старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций.

По ее словам, изменения также касаются страхования ответственности и жизни водителей, а также требуют от транспортных средств соответствовать экологическим нормам.

Такие изменения согласуются с европейскими нормами, в частности с Директивой 2008/68/ЕС, которая регулирует перевозку опасных грузов.

Европейское законодательство требует проведения специального обучения для персонала, осуществляющего перевозки опасных грузов.

"И хотя украинская программа профессиональной компетентности соответствует стандартам ЕС, но не все водители ее проходят", – отмечает автор колонки.

Перевозчики указывают на дефицит водителей из-за мобилизации и больших очередей на границах, которые на длительное время блокируют транспортные средства, из-за чего за руль вынуждены садиться владельцы автотранспортных предприятий.

Однако, обращает внимание эксперт, вопрос обучения водителей, особенно тех, которые перевозят опасные грузы, это вопрос безопасности, и ЕС вполне справедливо требует от Украины придерживаться общих для Европы правил.

Ирина Коссе отмечает, что пока неизвестно, будут ли изменения в условия лицензирования перевозчиков единственным ответом польским блокировщикам.

Ассоциация международных автоперевозчиков (АсМАП) недавно сообщила, что проводит переговоры с европейскими грузовыми автоперевозчиками и предлагает им альтернативное решение вместо возвращения разрешений на грузовые перевозки для украинцев, которое заключается в имплементации европейского подхода лицензирования рынка перевозок.

"То есть можно ожидать очередных новаций в сфере лицензирования на транспорте", – резюмирует старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций.

Больше – в колонке Ирины Коссе Уступки ради разблокирования границы: какие изменения готовится принять Украина.