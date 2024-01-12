На які компроміси готується піти Україна для розблокування кордону з Польщею

Україна та Польща готуються до компромісу, який дозволить розблокувати кордон.

Нагадаємо, що блокада кордону польськими перевізниками триває вже більш ніж два місяці, завдаючи мільярдних збитків Україні. Проте йти на виконання ключової вимоги блокувальників – повернення дозволів на вантажні автоперевезення ‒ у Києві категорично не згодні.

Замість цього Мінінфраструктури України намагається усунути недобросовісну конкуренцію з європейськими перевізниками, на що також скаржилися у Польщі.

Докладніше про пропозиції оновлення умов ліцензування перевізників в Україні – у колонці старшого наукового співробітника Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ірини Коссе Поступки заради розблокування кордону: які зміни готується прийняти Україна.

Як пише авторка колонки, пропонується оновити умови ліцензування перевізників. Ці кроки важливі й поза контекстом блокади кордону, адже мають сприяти створенню більш прозорого та ефективного ринку транспортних послуг.

"Однією з ключових ініціатив є скасування спрощеного порядку видачі ліцензій, що був запроваджений під час повномасштабного вторгнення Росії. Спрощений режим не передбачав вимоги підтвердження трирічного досвіду роботи для здійснення міжнародних перевезень пасажирів автобусами та небезпечних вантажів вантажними автомобілями", – зазначає експертка.

Вона звертає увагу, що ліцензії, видані під час воєнного стану, продовжать діяти на період воєнного стану за умови дотримання ліцензійних умов.

Ще одна зміна, попереджає Ірина Коссе, – навчання водіїв відбуватиметься виключно за європейськими стандартами. Це означає, що навчальний заклад має при видачі сертифіката професійної компетенції зареєструвати водія в Реєстрі професійних водіїв.

"Додаткові інновації охоплюють вимоги до освіти персоналу, який відповідає за технічний стан автомобілів, а також зобов'язання ліцензіата вести перелік прийнятих на роботу водіїв в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки", – додає старша наукова співробітниця Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

За її словами, зміни також стосуються страхування відповідальності та життя водіїв, а також вимагають від транспортних засобів відповідати екологічним нормам.

Такі зміни узгоджуються з європейськими нормами, зокрема з Директивою 2008/68/ЄС, яка регулює перевезення небезпечних вантажів.

Європейське законодавство вимагає проведення спеціального навчання для персоналу, який здійснює перевезення небезпечних вантажів.

"І хоча українська програма професійної компетентності відповідає стандартам ЄС, але не всі водії її проходять", – зазначає авторка колонки.

Перевізники вказують на дефіцит водіїв через мобілізацію та великі черги на кордонах, які на тривалий час блокують транспортні засоби, через що за кермо змушені сідати власники автотранспортних підприємств.

Проте, звертає увагу експертка, питання навчання водіїв, особливо тих, що перевозять небезпечні вантажі, це питання безпеки, і ЄС цілком справедливо вимагає від України дотримуватися спільних для Європи правил.

Ірина Коссе зауважує, що наразі невідомо, чи будуть зміни до умов ліцензування перевізників єдиною відповіддю польським блокувальникам.

Асоціація міжнародних автоперевізників (АсМАП) нещодавно повідомила, що проводить перемовини з європейськими вантажними автоперевізниками та пропонує їм альтернативне рішення замість повернення дозволів на вантажні перевезення для українців, яке полягає в імплементації європейського підходу ліцензування ринку перевезень.

"Тобто можна очікувати чергових новацій у сфері ліцензування на транспорті", – резюмує старша наукова співробітниця Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

Більше – у колонці Ірини Коссе Поступки заради розблокування кордону: які зміни готується прийняти Україна.