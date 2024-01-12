Уступки ради разблокирования границы: какие изменения готовится принять Украина

Україна та Польща готуються до компромісу, який дозволить розблокувати кордон.

Нагадаємо, що блокада кордону польськими перевізниками триває вже більш ніж два місяці, завдаючи мільярдних збитків Україні. Проте йти на виконання ключової вимоги блокувальників – повернення дозволів на вантажні автоперевезення ‒ у Києві категорично не згодні.

Замість цього Мінінфраструктури України намагається усунути недобросовісну конкуренцію з європейськими перевізниками, на що також скаржилися у Польщі.

Зокрема – посиливши контроль за перевезенням небезпечних вантажів, захистившись від виконання таких рейсів випадковими людьми.

Отже, пропонується оновити умови ліцензування перевізників. Ці кроки важливі й поза контекстом блокади кордону, адже мають сприяти створенню більш прозорого та ефективного ринку транспортних послуг.

Однією з ключових ініціатив є скасування спрощеного порядку видачі ліцензій, що був запроваджений під час повномасштабного вторгнення Росії. Спрощений режим не передбачав вимоги підтвердження трирічного досвіду роботи для здійснення міжнародних перевезень пасажирів автобусами та небезпечних вантажів вантажними автомобілями.

Втім, ліцензії, видані під час воєнного стану, продовжать діяти на період воєнного стану за умови дотримання ліцензійних умов.

Ще одна зміна – навчання водіїв відбуватиметься виключно за європейськими стандартами. Це означає, що навчальний заклад має при видачі сертифіката професійної компетенції зареєструвати водія в Реєстрі професійних водіїв.

Заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач вважає, що це сприятиме більшій впевненості в тому, що бізнес працює у білу і податки сплачуються належним чином.

Додаткові інновації охоплюють вимоги до освіти персоналу, який відповідає за технічний стан автомобілів, а також зобов'язання ліцензіата вести перелік прийнятих на роботу водіїв в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки.

Зміни також стосуються страхування відповідальності та життя водіїв, а також вимагають від транспортних засобів відповідати екологічним нормам.

Такі зміни узгоджуються з європейськими нормами, зокрема з Директивою 2008/68/ЄС, яка регулює перевезення небезпечних вантажів.

Європейське законодавство вимагає проведення спеціального навчання для персоналу, який здійснює перевезення небезпечних вантажів. Це спрямовано на зменшення ризику інцидентів, пов’язаних з людським фактором, який часто стоїть за більшістю подій із небезпечними вантажами.

Наприклад, водії у Німеччині проходять курси підвищення кваліфікації, включаючи іспит, кожні п'ять років. Навчанням консультантів з безпеки та водіїв, які перевозять небезпечні вантажі, у Німеччині керує Торгово-промислова палата. Такий підхід забезпечує постійне оновлення знань та вмінь водіїв у сфері безпеки перевезення небезпечних вантажів.

І хоча українська програма професійної компетентності відповідає стандартам ЄС, але не всі водії її проходять.

За даними Мінінфраструктури, наразі в Україні є лише сім сучасних навчальних центрів для водіїв. Попри їхні сучасні практики, наприклад, спеціальне програмне забезпечення, яке ідентифікує особу, що складає іспит, і вибірково змішує питання, або симулятор для водіння вантажного автомобіля, акредитованих центрів для проходження курсів підвищення кваліфікації в Україні досі недостатньо.

В Одесі взагалі відсутні акредитовані заклади, що викликає серйозне обурення серед перевізників та водіїв.

Також існує побоювання, що відсутність сертифіката від акредитованого центру може унеможливити виїзд за кордон та спричинити серйозні труднощі у роботі. А разом із тим – про те, що акредитацію отримають "обрані" заклади, внаслідок чого вартість навчання та сертифіката суттєво зросте.

Перевізники вказують на дефіцит водіїв через мобілізацію та великі черги на кордонах, які на тривалий час блокують транспортні засоби, через що за кермо змушені сідати власники автотранспортних підприємств.

Проте питання навчання водіїв, особливо тих, що перевозять небезпечні вантажі, це питання безпеки, і ЄС цілком справедливо вимагає від України дотримуватися спільних для Європи правил.

"Питання кваліфікації водія – це вимога ЄС. В Європі всі водії проходять таку кваліфікацію. За останні два роки ми збільшили кількість перевезень до Європи вдвічі. Ринок розвивається, бо є попит і можливості, зокрема завдяки угоді про транспортний безвіз.

Але європейські колеги нарікають на те, що українські перевізники та водії не виконують усіх вимог ЄС, а тому створюють недобросовісну конкуренцію. Натомість ми показуємо, що виконуємо більшість вимог і наближаємо наше законодавство до європейського", – зазначає Сергій Деркач.

Наразі невідомо, чи будуть зміни до умов ліцензування перевізників єдиною відповіддю польським блокувальникам.

Асоціація міжнародних автоперевізників (АсМАП) нещодавно повідомила, що проводить перемовини з європейськими вантажними автоперевізниками та пропонує їм альтернативне рішення замість повернення дозволів на вантажні перевезення для українців, яке полягає в імплементації європейського підходу ліцензування ринку перевезень.

Тобто можна очікувати чергових новацій у сфері ліцензування на транспорті.





У статті використані матеріали Моніторингу вступу України до ЄС

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