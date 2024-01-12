Почему польская власть до сих пор не смогла разблокировать границу – взгляд из Варшавы

"Польша ведет полномасштабную торговую войну с Украиной и убивает европейское будущее Украины", – таков вывод редакционной статьи "Европейской правды", опубликованной 5 января.

Президент Фонда Стефана Батория (Варшава) Эдвин Бендик в ответ написал колонку Сложный тест для украинско-польских отношений: что мешает взаимопониманию Киева и Варшавы.

Он признает, что аргументы, представленные авторами текста "Европейской правды", являются просто дополнительными фактами, которые трудно объяснить иначе, чем такими выводами.

"Ведь можно было понять, почему уходящее в отставку правительство Матеуша Моравецкого не спешило с решением проблемы. Однако трудно понять, почему эту проблему не решает Дональд Туск, который уже месяц находится у власти", – удивляется Эдвин Бендик.

По понятным причинам доступ к внешним рынкам и возможность свободного оборота товаров имеет для Украины принципиальное значение.

"При этом блокада границы также означает огромные потери для польской экономики, ведь Польша имеет большой профицит в торговле с Украиной. Однако польские компании не могут отправлять свой экспорт и не зарабатывают на этом. Так же польские компании, которые имеют заводы в Украине, не могут забирать произведенную там продукцию", – добавляет президент Фонда Стефана Батория.

Он констатирует, что каждый день блокады означает миллионы евро убытков и что проигрывают от этого и Польша, и Украина.

Бендик уверен, что это выгодно в первую очередь России. А также тем, кто может воспользоваться возможностью и перетянуть на себя грузопоток, идущий через границу Украины с Польшей. Как это уже пытается сделать Румыния.

К сожалению, другие аргументы статьи "Европейской правды" не столь очевидны, пишет автор колонки.

Одна из главных проблем, по мнению Эдвина Бендика, – это то, что бывшая оппозиция до сих пор не получила полный контроль над властью и приобретает его постепенно. А люди, враждебные к новому правительству, делают много для того, чтобы на каждом шагу усложнить переход власти. Один из возможных сценариев – президент использует ситуацию с непринятием закона о госбюджете для роспуска парламента и объявления досрочных выборов.

Поэтому, приоритетным для команды Туска является укрепление власти как в личном, так и в политическом плане. И это неизбежно влияет на отношения с Украиной.

"Независимость Украины и ее интеграция с Европейским Союзом является жизненно важным стратегическим интересом Польши, поскольку это ведет как к увеличению безопасности, так и к пространству развития", – пишет автор колонки.

Такого убеждения придерживаются не только политики нынешней власти, но и большинство экспертов, отмечает Эдвин Бендик. Хорошим выражением этого убеждения является отчет "Назад в Европу. Рекомендации по политике Польши в Европейском Союзе", изданный Фондом Стефана Батория.

Еще одна проблема заключается в том, обращает внимание Бендик, что нет четкой стратегии действий.

"До сих пор нет центра координации польской политики в отношении Украины. Министр иностранных дел не имеет прямого влияния на министра сельского хозяйства или министра инфраструктуры, а они в свою очередь смотрят на такие проблемы, как блокада границы или протесты фермеров, не с точки зрения международных отношений, а с фокуса внутренней политики", – обращает внимание президент Фонда Стефана Батория.

Он добавляет, что еще один вызов, который отвлекает внимание политиков и общественного мнения – ситуация на польско-белорусской границе. В Польше значительно большие эмоции вызывает ситуация именно на границе с Беларусью, а не с Украиной.

Кроме того, Бендик считает, что, работая над решением о взаимопонимании между Киевом и Варшавой, украинской стороне также стоит сделать все необходимое для уменьшения напряженности или содействия переговорам.

Более подробно – в колонке Сложный тест для украинско-польских отношений: что мешает взаимопониманию Киева и Варшавы.