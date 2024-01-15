Как РФ продолжает реализовывать проект по производству СПГ несмотря на санкции

Федеральный бюджет РФ на 2024 год предусматривает выделение огромных финансовых ресурсов на военно-промышленный комплекс, беспрецедентное с советских времен.

Ситуация, когда треть средств выделяется на армию, означает эскалацию агрессии.

К сожалению, Европа и США делают свой вклад в этот военный сундук, неадекватно применяя санкции против российской нефти и газа, идет речь в колонке основательницы Razom We Stand Светланы Романко и эксперта по климатической и энергетической политике, менеджера кампаний Stand With Ukraine Олега Савицкого Как энергетические санкции должны подтолкнуть РФ к завершению войны: призыв к Давосу.

Авторы отмечают, что лазейка с нефтепереработкой, которую тщательно освещала правозащитная организация Global Witness, остается огромным источником финансирования российской агрессии, "и мы не можем игнорировать этот факт".

"Запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу не должен больше оставаться отдаленной целью, установленной на 2025 год", – уверены Романко и Савицкий.

По их словам, газовые запасы в хранилищах в Европе являются достаточными, и прогнозы указывают на избыток и ожидаемое падение спроса в этом году, что усиливается рекордным расширением чистой энергетики и альтернативными поставками СПГ, которые должны начаться в 2024 году.

Обещание Финляндии запретить российский СПГ заслуживает похвалы, но такое решение нужно со стороны основных импортеров российского газа и должно быть подкреплено немедленными коллективными действиями, считают авторы колонки.

С другой стороны, они напоминают, что вопреки санкциям и уходу западных фирм, компания "Новатэк" планирует завершить все три очереди проекта "Арктик СПГ 2" за два года.

После пяти лет строительства проект "Арктик СПГ 2" запустил производство сжиженного природного газа.

Первая очередь терминала, собранная под Мурманском на плавучей платформе и отбуксированная к Гыданскому полуострову, начала работу 21 декабря 2023 года.

Есть значительная неопределенность, но "Новатэк", как считают Светлана Романко и Олег Савицкий, может достичь 100% производственной мощности первой очереди раньше, чем планировалось.

"Однако критически узким местом проекта сейчас является логистика экспорта СПГ. Санкции замедлили строительство 15 ледовых СПГ-танкеров Arc7, но российская верфь "Звезда" может доставить первые два-три судна в 2024 году.

"Звезда", сотрудничая с концерном Samsung Heavy Industries, изначально планировала строительство десяти судов, но SHI остановил работу, не разорвав официально партнерство. "Звезда" теперь ищет помощи в Китае", – сообщают авторы колонки.

Они добавляют, что три судна для Совкомфлота и одно для MOL приближаются к завершению строительства, но еще не имеют новых операторов.

В мире существует около 600 СПГ-судов, и их использование для перевозки санкционных грузов маловероятно. Рынок перевозки нефти, который охватывает тысячи судов, готов к торговле в нарушение санкций, в отличие от дорогих СПГ-судов.

Рост сотрудничества с Китаем может стать решением для "Новатэка" для обхода санкций, предупреждают Романко и Савицкий.

"Поэтому вопреки большой работе США над санкциями против проекта, их явно совершенно недостаточно. Нужно закрыть все лазейки обхода санкций", – призывают основательница Razom We Stand и менеджер кампаний Stand With Ukraine.

По их словам, Украина готова усилить безопасность газоснабжения в ЕС. В частности, украинские большие газовые хранилища уже доказали свою эффективность в стабилизации цен на газ зимой в Европе.

Как отмечает Financial Times, Украина может стать важным инструментом в решении этой проблемы, укрепляя безопасность газоснабжения в ЕС.

"Пока в Давосе обсуждают экономическое будущее мира, призыв из Киева должен звучать решительно: положите конец российским нефти и газу – и вы сможете не только прекратить войну в Украине, но и эффективно противодействовать распространению автократии и ускорить глобальный энергетический переход", – резюмируют авторы.

Подробнее – в материале Светланы Романко и Олега Савицкого Как энергетические санкции должны подтолкнуть РФ к завершению войны: призыв к Давосу.