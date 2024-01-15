Сунак в британском парламенте отказался от термина "заверения в безопасности" по соглашению с Украиной

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая в британском парламенте не стал употреблять термин "заверения по безопасности" относительно соглашения с Украиной.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Сунак во время выступления, посвященного главным образом ударам по целям хуситов в Йемене, вспомнил о своем визите в Киев в минувшую пятницу.

Он отметил, что Британия была первой в Европе, кто начал обучать украинских солдат, кто предоставил Украине основные боевые танки и дальнобойные ракеты.

"Теперь мы первые, кто соблюдает обещание, сделанное на прошлогоднем саммите НАТО вместе с другими странами предоставить новые двусторонние обязательства по безопасности", – сказал Сунак, подчеркнув, что место Украины в НАТО, а Альянс станет сильнее с Украиной в его рядах.

"Но эти обязательства закроют пробел, пока этот день наступит", – заявил премьер Британии.

Он также выразил надежду, что парламент Британии пошлет народу Украины послание поддержки, что "мы будем стоять как один в поддержку этих обязательств". Слова Сунака при этом встретили одобрительную реакцию британских парламентариев.

Следует отметить, что в Киеве британский премьер не употреблял термин "обязательства" (commitments), зато несколько раз повторив, что речь идет о "заверениях в безопасности" (security assurances).

Сообщалось, что после подписания договора по безопасности между Украиной и Великобританией лидеры двух стран разошлись в характеристике того, можно ли называть его соглашением о гарантиях безопасности.

Как известно, эта терминология имеет важное политическое значение. Для Украины упоминание о "гарантиях безопасности" (security assurances) является токсичным, поскольку именно такой термин содержался в названии печально известного Будапештского меморандума. Именно поэтому Украина настаивает на принятии "гарантий безопасности" – на которые, впрочем, не готовы партнеры.

Примечательно, что текст соглашения, обнародованный в пятницу, не содержит ни одного из этих терминов. Вместо этого в документе говорится о "сотрудничестве в сфере безопасности" и "помощи в сфере безопасности".

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