СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт

Польша ведет переговоры с Киевом по поводу введения лицензий на импорт, что может стать решением для польских фермеров, опасающихся чрезмерного импорта продукции из Украины.

Об этом стало известно польской радиостанции RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Польша ведет переговоры с Украиной о введении импортных лицензий, которые бы ограничили поступление из Украины не только зерновых, но и фруктов, овощей, птицы, яиц или сахара. Европейская комиссия предлагала такое решение еще в прошлом году, но теперь польские власти намерены ввести новую меру пресечения, а именно проверку надежности украинских лицензий.

Хотя такое решение не совсем будет отвечать принципам свободного рынка, Брюссель готов на него согласиться при условии, что польско-украинский спор будет завершен.

Однако пока, как стало известно RMF FM, Украина не спешит идти на компромисс в вопросе лицензий. Польские дипломаты подозревают, что Киев может ждать другого соглашения. Речь идет о регламенте ЕС о продлении беспошлинной торговли.

Уверенность в том, что Еврокомиссия не откажется от беспошлинного импорта из Украины, позволит Киеву занять лучшую позицию в переговорах с Варшавой.

Сообщается, что как только лицензии будут введены, Польша отменит нынешнее эмбарго на украинский импорт.

"Продолжение этой ситуации грозит тем, что ЕК инициирует процедуру нарушения законодательства Евросоюза", – говорит дипломат ЕС.

Более благоприятные решения также готовятся в регламенте, который должен быть принят Брюсселем на следующей неделе. Как выяснила RMF FM, это касается нового положения об усилении защитной оговорки. До сих пор экстренный тормоз в связи с чрезмерным импортом из Украины мог быть активирован только в том случае, если проблемы возникали на всем рынке ЕС. В отличие от этого, новое предложение предусматривает его активацию даже в случае региональных перебоев.

В такой ситуации уже через две недели можно будет ввести решением ЕК временные торговые ограничения с Украиной сроком на четыре месяца. Только после этого ЕК провела бы углубленный анализ.

Аварийный тормоз будет означать возможность введения ограничений (например, квот) в случае, например, чрезмерного импорта сахара из Украины.

Как сообщалось, министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в совместном письме к Еврокомиссии потребовали введения импортных пошлин на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции.

В сентябре 2023 года Польша, Словакия и Венгрия объявили об ограничении на импорт украинского зерна после того, как Еврокомиссия решила не продлевать запрет на импорт в пять соседних с Украиной стран ЕС.

В ответ Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию против этих трех стран, а другие члены ЕС осудили их односторонние ограничения.

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