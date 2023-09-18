Украина начала обжалование в ВТО агрозапретов Польши, Венгрии и Словакии

Украина в понедельник подала заявку о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках Всемирной торговой организации после решения этих государств в одностороннем порядке ограничить украинский импорт.

Об этом заявила первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает "Европейская правда".

Свириденко подчеркнула, что для Украины важно доказать, что отдельные государства-члены Европейского Союза не могут запрещать импорт украинских товаров.

"В то же время мы надеемся, что эти государства снимут свои ограничения, и нам не придется долго выяснять отношения в судах. Нам нужна солидарность с ними и защита интересов фермеров", – сказала первый вице-премьер.

По ее словам, в результате одностороннего запрета на импорт украинской агрородукции со стороны Польши, Словакии и Венгрии украинские экспортеры "уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических сделок".

Киев видит в их действиях нарушение международных обязательств, а также считает, что односторонние действия государств-членов ЕС в сфере торговли неприемлемы, и все члены Евросоюза должны координировать и согласовывать торговую политику.

В пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения. В то же время большинство стран-членов ЕС поддержали решение, предложенное Европейской комиссией.

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