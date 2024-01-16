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В Литве прокомментировали резонансную публикацию Bild об "угрозе нападения РФ на НАТО"

Вторник, 16 января 2024, 17:37

Канцелярия президента Литвы и Министерство национальной обороны страны на фоне публикации немецкого таблоида Bild о сценарии нападения России на НАТО заявили, что не меняют оценку угроз в регионе.

Об этом представители ведомств сказали в комментарии информагентству ELTA, сообщает "Европейская правда".

В канцелярии литовского президента отметили, что утверждение Bild "основываются на неподтвержденных документах", а безопасность восточного фланга НАТО в регионе обеспечивается в соответствии с оборонными планами, утвержденными на саммите Альянса в Вильнюсе.

"Оценка угроз в регионе пока остается неизменной, а меры сдерживания и обороны введены и воплощаются. Литва стремится поддерживать готовность к реализации оборонных планов в актуальном состоянии с помощью учений союзников на основе сценариев", – добавили там.

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Министерство национальной обороны Литвы, реагируя на публикацию Bild, также заявило, что Россия пока не имеет сил для открытия второго фронта в условиях интенсивных боевых действий в Украине. Там, однако, добавили, что Москва планирует долгосрочное увеличение сил в западном направлении.

"Для этого разработаны планы по расширению инфраструктуры и воинских частей, проводят инфраструктурные изменения, делят сферы командования", – отмечает литовское Минобороны.

Напомним, издание Bild сообщило, что получило доступ к секретному документу Бундесвера – учебному сценарию, который шаг за шагом описывает, как может развиваться военный конфликт между РФ и НАТО. В сценарии действия России и Запада описываются месяц за месяцем, кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс заявил, что материал Bild основывается на документе, который является учебным сценарием.

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