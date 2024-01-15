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У НАТО заявили, що стаття Bild про війну між РФ і Альянсом – про сценарій навчань

Понеділок, 15 січня 2024, 14:15

Матеріал німецького таблоїда Bild про те, що НАТО готується до війни з Росією, грунтується на документі, який є навчальним сценарієм.

Про це заявив директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс у своєму Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".

Сартс зазначив, що Bild має у своєму розпорядженні навчальний сценарій, який завжди є вигаданою ситуацією.

Він спрямований на те, щоб перевірити військові можливості в тій чи іншій області, додав він.

"Сценарії раніше були повністю вигадані з неіснуючими країнами і географічними регіонами. Зараз більш доречно використовувати існуючі країни і географічні регіони", – прокоментував Сартс.

Напередодні видання Bild повідомило, що отримало доступ до секретного документа Бундесверу – навчального сценарію, який крок за кроком описує, як може розвиватись військовий конфлікт між РФ і НАТО. 

У сценарії дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Раніше глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що оборонна промисловість Європи має 5-8 років, аби наростити свій військовий потенціал.

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