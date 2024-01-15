Матеріал німецького таблоїда Bild про те, що НАТО готується до війни з Росією, грунтується на документі, який є навчальним сценарієм.

Про це заявив директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс у своєму Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".

Сартс зазначив, що Bild має у своєму розпорядженні навчальний сценарій, який завжди є вигаданою ситуацією.

Він спрямований на те, щоб перевірити військові можливості в тій чи іншій області, додав він.

"Сценарії раніше були повністю вигадані з неіснуючими країнами і географічними регіонами. Зараз більш доречно використовувати існуючі країни і географічні регіони", – прокоментував Сартс.

Par "Bild" rakstu.Bild rīcībā ir nonācis mācību scenārijs, kas vienmēr ir iedomāta situācija,lai pārbaudītu militārās spējas vienā vai otrā jomā.Kādreiz scenāriji bija pilnīgi fiktīvi ar neesošām valstīm un ģeogrāfijām. Tagad vairāk tiek piemērotas esošas valstis un ģeogrāfijas⬇️ — Jānis Sārts (@janis_sarts) January 15, 2024

Напередодні видання Bild повідомило, що отримало доступ до секретного документа Бундесверу – навчального сценарію, який крок за кроком описує, як може розвиватись військовий конфлікт між РФ і НАТО.

У сценарії дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Раніше глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що оборонна промисловість Європи має 5-8 років, аби наростити свій військовий потенціал.