Politico: Орбан сигнализировал ЕС, что может снять вето по финансированию Украины

Венгерский премьер Виктор Орбан дал понять Евросоюзу, что готов отказаться от своей оппозиции относительно нового долгосрочного финансирования Украины.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

По словам нескольких европейских дипломатов и чиновников, Орбан приближается к принятию компромисса по использованию денег из бюджета Евросоюза для поддержки Украины – даже если это, скорее всего, не будет соответствовать требованиям, которые он выдвинул после саммита ЕС в декабре.

В декабре Орбан заблокировал четырехлетний пакет финансирования Украины на сумму 50 миллиардов евро. Но с тех пор обе стороны участвуют в деликатном поиске решения того, как одобрить помощь на саммите лидеров ЕС 1 февраля.

Несмотря на то, что в ЕС до сих пор нет согласия относительно того, какие уступки предложить Венгрии и что она может принять, Евросоюз уверен, что соглашение может быть заключено в течение следующих нескольких недель, заявили изданию на условиях анонимности дипломаты и чиновники, знакомые с переговорами.

Хотя в Брюсселе наблюдается определенная готовность предложить Орбану некоторые уступки для достижения соглашения, большинство национальных столиц отвергли попытку Венгрии разделить финансирование Украины на годовые транши, которые требовали бы единодушного одобрения ежегодно.

На практике это дало бы Орбану право блокировать финансирование Украины со стороны ЕС ежегодно – или же требовать от Брюсселя уступок в обмен на снятие вето.

"Очень маловероятно, что государства-члены примут решение, которое даст Венгрии возможность регулярного шантажа", – сказал дипломат ЕС.

Еще одна обсуждаемая идея предусматривает среднесрочный пересмотр финансирования в 2025 году. Но этот вариант, который Венгрия предложила несколько месяцев назад, также считается неприемлемым среди сильнейших сторонников Киева.

"Это создаст хаос, если через 12 месяцев мы снова встретимся и будем решать единодушно, будет ли продолжено финансирование Украины", – сказал один из чиновников.

Источники отметили, что это противоречит логике семилетнего бюджета ЕС, который имеет целью обеспечить стабильность и предсказуемость.

Потенциальный компромисс может заключаться в том, отметил собеседник издания, что Еврокомиссия возместит Венгрии расходы на выплату процентных ставок по кредитам, полученным в период после пандемии.

Еврокомиссия также рассматривает возможность введения "экстренного тормоза", который позволит любой стране, возражающей против финансирования Украины, задержать выплаты и отложить обсуждение на саммите лидеров ЕС. Но этот вариант не позволит ни одной стране-члену ЕС наложить вето на выплаты.

Консенсус заключается в том, что любой окончательный компромисс должен включать определенные уступки Венгрии – достаточные для того, чтобы Орбан мог заявить о победе на родине.

Двое дипломатов отметили, что повторное вето Будапешта на финансирование для Украины побудит столицы ЕС призвать к применению так называемой процедуры статьи 7, которая может приостановить право голоса Венгрии в принятии решений ЕС.

16 января Орбан в очередной раз подтвердил свое сопротивление одобрению макрофинансовой поддержки для Украины, утверждая, что такая помощь "не должна вредить бюджету ЕС".